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صور.. مهرجان "مشى ودراجات" احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى أسيوط

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:14 م
صور.. مهرجان "مشى ودراجات" احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى أسيوط مهرجان المشى والدراجات بأسيوط
أسيوط - هيثم البدرى

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظ أسيوط، اليوم الاثنين، مهرجان "المشى والدراجات" احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، بمشاركة 350 مشاركا من مختلف المراحل العمرية، تنفيذًا لخطة وزارة الشباب والرياضة للمشروع القومي لرياضة المرأة ومهرجان للدراجات احتفالًا بالأعياد القومية.

 

وشارك اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط فى المهرجان، وأعطى المحافظ إشارة البدء لانطلاق الماراثون من أمام ديوان عام المحافظة، لينتهي أمام نادي الشبان المسلمين على أن ينتهى مهرجان الدراجات أمام مسجد عمر مكرم.

 

وأكد محافظ أسيوط أن الهدف من المهرجان هو صقل طاقات الشباب ودعمهم لتحسين أدائهم مؤكدًا أهمية الرياضة في حياة الفرد وتكوين الشخصية الايجابية مطالبًا بتكثيف الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب والأندية الرياضية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم الرياضية واتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية مشيدًا بدور الشباب في ثورة 30 يونيو المجيدة التي شارك فيها جميع طوائف الشعب لتبدأ مسيرة التنمية في كافة القطاعات.

 

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن المهرجان يأتي في إطار أنشطة وفعاليات المديرية والتي تستمر طوال العام وبمختلف المراكز والأندية وبمشاركة جميع الفئات الشبابية ونوادى المرأة والطفل.

 

مهرجان المشي والدراجات احتفالا بذكري 30 يونيو (1)
مهرجان المشي والدراجات احتفالا بذكري 30 يونيو 

 

مهرجان المشي والدراجات احتفالا بذكري 30 يونيو (2)
مهرجان المشي والدراجات احتفالا بذكري 30 يونيو 

 

مهرجان المشي والدراجات احتفالا بذكري 30 يونيو (3)
مهرجان المشي والدراجات احتفالا بذكري 30 يونيو 

 

مهرجان المشي والدراجات احتفالا بذكري 30 يونيو (4)
مهرجان المشي والدراجات احتفالا بذكري 30 يونيو 

 

مهرجان المشي والدراجات احتفالا بذكري 30 يونيو (5)
مهرجان المشي والدراجات احتفالا بذكري 30 يونيو 

 

مهرجان المشي والدراجات احتفالا بذكري 30 يونيو (6)
مهرجان المشي والدراجات احتفالا بذكري 30 يونيو

مهرجان المشي والدراجات

احتفالات 30 يونيو

مهرجان المشي باسيوط

الشباب والرياضة

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