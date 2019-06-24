صور.. مصر توقع اتفاقية تعاون مع بوش الألمانية لإقامة مجمع صناعى بالعاشر من رمضان

رسالة شتوتجارت- هند مختار





قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة الكهربائية، لإقامة أول مجمع صناعى فى العاشر من رمضان لشركة بوش، وسيكون على أحدث مستوى، وسيوفر فرص عمل للشباب المصرى وفرص التدريب والتعاون مع الجامعات المصرية .

وأكد رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى من ألمانيا عقب توقيع الاتفاقية، أن الشركة عرضت حجم الإنتاج الخاص بها والذى يتجاوز مليون و600 ألف وحدة فى العام.

وتابع مدبولى، أن مدير الشركة أكد له على اهتمامه بالتواجد والاستثمار فى مصر، خاصة وأن مصر هى نقطة الانطلاقة لأفريقيا والشرق الأوسط، وأن لديهم 5 شركات كبرى على مستوى العالم ومصر ستكون بها الشركة السادسة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن رئيس الجمهورية أكد على أن مصر ستكون قاعدة انطلاق صناعية عالمية للعالم أجمع، وهناك اهتمام بتعميق الصناعة وتوطين الصناعات العالمية.