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صور.. مصر توقع اتفاقية تعاون مع بوش الألمانية لإقامة مجمع صناعى بالعاشر من رمضان

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:40 ص
صور.. مصر توقع اتفاقية تعاون مع بوش الألمانية لإقامة مجمع صناعى بالعاشر من رمضان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رسالة شتوتجارت- هند مختار

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هند-مختار
 
 
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة الكهربائية، لإقامة أول مجمع صناعى  فى العاشر من رمضان  لشركة بوش، وسيكون على أحدث مستوى، وسيوفر فرص عمل للشباب المصرى وفرص التدريب والتعاون مع الجامعات المصرية . 
 
وأكد رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى من ألمانيا عقب توقيع الاتفاقية، أن الشركة عرضت حجم الإنتاج الخاص بها والذى يتجاوز مليون و600 ألف وحدة فى العام.
 
وتابع مدبولى، أن مدير الشركة أكد له على اهتمامه  بالتواجد والاستثمار فى مصر، خاصة وأن  مصر هى نقطة الانطلاقة لأفريقيا والشرق الأوسط، وأن لديهم 5 شركات كبرى على مستوى العالم ومصر ستكون بها الشركة السادسة. 
 
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن رئيس الجمهورية أكد على  أن مصر ستكون قاعدة  انطلاق صناعية عالمية للعالم أجمع، وهناك اهتمام بتعميق الصناعة وتوطين الصناعات العالمية.
 
تسليم-الاتفاقية-بعد-التوقيع
تسليم الاتفاقية بعد التوقيع

توقيع-إتفاقية-تعاون-مع-بوش-الألمانية-لإقامة-مجمع-صناعى-بالعاشر-من-رمضان
توقيع إتفاقية تعاون مع بوش الألمانية لإقامة مجمع صناعى بالعاشر من رمضان

جانب-من-التوقيع
جانب من التوقيع

جانب-من-توقيع-الإتفاقية
جانب من توقيع الإتفاقية

رئيس-الوزراء-يشهد-توقيع-اتفاقية-مع-بوش-الالمانية
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع بوش الالمانية

مصطفي-مدبولي-رئيس-الوزراء-يشارك-في-توقيع-اتفاقية-مع-بوش-الالمانية
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يشارك في توقيع اتفاقية مع بوش الالمانية
 

شتوتجارت

مصر والمانيا

اتفاقية تعاون

بوش الألمانية

الاجهزة الكهربائية

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