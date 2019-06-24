صور.. مدير الشباب والرياضة بالأقصر يشكل لجان لمتابعة الأنشطة بالهيئات الشبابية

الأقصر – أحمد مرعى

عقد حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إجتماع موسع مع مديرى الإدارات المركزية بالمديرية، ومديرى الإدارات الفرعية، بحضور مرعى النوبى وكيل المديرية للشباب، وصلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة، وذلك لحبث أهم المشكلات والإيجابيات والسلبيات خلال الفترة الماضية.

وخلال الإجتماع طالب حفنى بركات، من جميع قيادات المديرية بتكثيف مجهوداتهم خلال الفترة القادمة، والمتابعات على مراكز الشباب والأندية ومتابعة تنفيذ الأنشطة داخل هذه الهيئات، ووجه تعليماته بتشكيل لجان لمتابعة جميع الأنشطة والإنضباط داخل الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للمديرية وتقييم هذه الهيئات من حيث النظافة والالتزام بالمواعيد والزى الرسمي، وكميات تنفيذ الأنشطة داخل هذه الهيئات.

وفى نهاية اللقاء كرم مدير شباب ورياضة الأقصر، مروة المعناوى مدير إدارة الطلائع بالمديرية وذلك تكريماً لمجهوداتها وحصول طلائع مديرية الشباب والرياضة على المراكز المتقدمةة فى مسابقة أولمبياد الطفل المصرى على مستوى الجمهورية، كما كرم جيهان عبد اللطيف وذلك لمجهوداتها المبذولة فى ختام مسابقة مفتاح مشروعك على مستوى الجمهورية وحصول 3 مشروعات على مراكز متقدمه على مستوى الجمهورية.



مدير شباب ورياضة الأقصر يأمر بتشكيل لجان لمتابعة الأنشطة بالهيئات الشبابية



مدير شباب ورياضة الأقصر يأمر بتشكيل لجان لمتابعة الأنشطة بالهيئات الشبابية