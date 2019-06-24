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صور.. محافظ الدقهلية يتفقد معسكر الإيواء بنادى طلخا الرياضى

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:04 م
صور.. محافظ الدقهلية يتفقد معسكر الإيواء بنادى طلخا الرياضى محافظ الدقهلية يتفقد نادى طلخا الرياضى
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

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تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية اليوم، معسكر الإيواء بنادى طلخا الرياضى لمشاهدة التجارب العملية فى حال استقبال المعسكر للمتضررين أثناء حدوث أزمة أو كارثة، برفقة اللواء أيمن دياب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، واللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، وسعد الفرماوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وقال شاروبيم،إن الجو النفسى وحسن استقبال المتضررين من أهم سبل الرعاية داخل المعسكر، كما أن له دور أساسى وفعال فى خروج المتضرر من الحالة النفسية السيئة التى يعيشها بسبب الحادث الذى تعرض له، ثم يأتى دور تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والفحص الطبى وإجراء العمليات اللازمة للحالات الحرجة).

ومن جانبه أشار رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرى إلى ضرورة إقامة مثل هذه المعسكرات بصفة دورية والتدريب الجيد للقائمين عليها من أطباء وكشافة وعاملين؛ ليكون لديهم الخبرة الكافية لاستقبال المتضررين فى أى وقت فى حال حدوث أزمة أو كارثة أو حادثة

وتفقد شاروبيم ومرافقوه 32 خيمة يضمها المعسكر، تنقسم إلى خيم تسجيل بيانات المتضررين، وخيم تلقى الإسعافات الأولية للمصابين، والفحص الطبي، وخيم الإقامة ومناطق ترفيهية بالإضافة إلى وجود مطبخ مجهز به كافة أنواع الأطعمة اللازمة

ومن جانب أخر أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، عن بدء أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2019 للتحصين ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع.

وأكد فى تصريح خاص "لليوم السابع" أنه قد تم تحصين 13 ألف رأس ماشية حتى الآن ضمن الحملة، لافتا إلى اتخاذ كافة إجراءات الوقاية اللازمة بدءا من استخدام سن إبرة واحد لكل نوع تحصين للحيوان الواحد لضمان عدم انتقال العدوى من حيوان لآخر، بالإضافة إلى التأكد من توافر كميات كافية من الثلج للاحتفاظ باللقاح سليم في الحافظة المخصصة له، واتخاذ كافة إجراءات الحماية والأمان للأطباء البيطريين المشتركين في الحملة.

جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا (1)
جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا

 

جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا (2)
جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا

 

جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا (3)
جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا

 

جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا (4)
جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا

 

جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا (5)
جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا 

 

جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا (6)
جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا

 

جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا (7)
جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا

 

جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا (8)
جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا 

 

جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا (9)
جولة محافظ الدقهلية بمعسكر الإيواء بنادى طلخا

 


محافظ الدقهلية

معسكر الايواء

نادى طلخا الرياضى

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

مدير الطب البيطرى بالدقهلية

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