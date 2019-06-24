صور.. محافظ أسيوط يلتقى وفد "إيفاد" لبحث المشروعات المنفذة وتعظيم دور الصندوق

أسيوط - ضحا صالح

التقى اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، بمكتبه مع وفد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية المعروف بمنظمة "الإيفاد" والذى ضم كل من دينا صالح مدير مكتب الايفاد بالقاهرة وبيكى اوليفيرا خبير فنى إدارة المشروعات بالأمم المتحدة ومحمد كمال مسئول المشروعات.

وذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط لمناقشة واستعراض المشروعات الزراعية التى تدعمها المنظمة ومنها مشروع الرى الحقلي.

وأعرب محافظ أسيوط عن تقديره لجهود الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الايفاد) خاصة وأن تلك الجهود تتسق مع رؤية الدولة فى تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة وناقش معهم تعظيم دور الصندوق فى المساهمة فى خطط المحافظة التنموية الخاصة بالتنمية الزراعية مشيرا إلى أن أسيوط محافظة زراعية فى المقام الأول بالإضافة إلى الفرص المتاحة التى تتطلب ضخ المزيد من الدعم المادى والفنى والتوعوى مما يساعد على تسريع وتيرة التنمية.

وقدم المحافظ بعض المقترحات التى يمكن تنفيذها فى قرى أسيوط وخاصة القرى الأكثر احتياجا ومنها دعم صغار المزارعين فى زراعات الرمان التى تتميز بها المحافظة أو المشروع الذى تنوى المحافظة القيام به فى مزرعة الغريب بساحل سليم لدعم صغار المزارعين وتدريب شباب الخريجين مستفسرًا عن امكانية دعم التصنيع الزراعى فى مجالات المحاصيل الزراعية أو النباتات العطرية والطبية من أجل تحقيق القيمة المضافة إقتصادياً وزيادة دخل المزارع الصغير.

واستمع من دينا صالح لعرض موجز عن مشروع تطوير الرى الحقلى الذى ينفذه الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بمحافظة أسيوط والذى يهدف إلى تحسين إنتاجية نظم الزراعة صغيرة النطاق من خلال رفع كفاءة استخدام موارد المياه والأراضى وتحسين دخول المزارعين عن طريق توسيع نطاق ممارسات الرى والزراعة المحسنة بالتعاون مع المزارعين.

وفى نهاية اللقاء قدم اللواء جمال نورالدين درع المحافظة لأعضاء الوفد تقديرًا لجهودهم مؤكدًا دعمه للمشروعات الزراعية والصناعات القائمة على المنتج الزراعى بالدرجة الأولى مشيرًا إلى إزالة كافة العقبات وإتاحة أية بيانات حتى يتم تحقيق أعلى استفادة منها وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق نهضة زراعية على أرض المحافظة.

على جانب آخر، قال محافظ أسيوط إنه تم إزالة 8 حالات مخالفات بناء بقرى مركز أسيوط مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشددا على جميع رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بكافة أنحاء المحافظة لشن حملات رقابية يومية لرصد هذه الحالات وإزالتها فى المهد والتصدى بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء والتعدى على الأراضى للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد وردع المخالفين دون تهاون أو تقصير.

كانت رئاسة مركز ومدينة أسيوط قد أزالت خلال حملاتها اليومية على مدار الأسبوع الماضى 8 حالات تعدى فى المهد بقرى المركز بالتنسيق مع الوحدات القروية.

وأوضح اللوء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أسيوط أن الحالات شملت فك شدة خشبية لصب الدور الثانى على مساحة حوالى 80 مترا بقرية قرقارص وثلاثة حالات بقرية المطيعة أحدهما لأعمدة دور أرضى وسقف دور أول علوى واثنين بقرية أولاد إبراهيم وهما لصب الدور الأول علوى على مساحة 100 متر وأعمدة الدور الثالث بقرية أولاد إبراهيم على مساحة 90 مترا وأخرى لإعمدة الدور الأول بمساحة 50 مترا مشيرا إلى استمرار الحملات لازالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.



إزالات بقرى مركز أسيوط



إزالات بقرى مركز أسيوط



إزالات بقرى مركز أسيوط



إزالات بقرى مركز أسيوط



محافظ أسيوط يلتقي بوفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية