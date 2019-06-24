سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 06:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

صور.. سيدة أردنية تفتح ملجأ للكلاب الضالة فى العقبة

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:32 م
صور.. سيدة أردنية تفتح ملجأ للكلاب الضالة فى العقبة ملجأ للكلاب الضالة فى الأردن
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عندما تدخل روديكا عثامنة، ملجأ الحيوانات الذى أسسته، تتقافز عشرات الكلاب من حولها بسعادة، ويؤوى ملجأ جمعية الربيع لحماية البيئة والحيوان ما يقرب من 400 كلب تم إنقاذها من شوارع مدينة العقبة الأردنية، وأخذ الملجأ بعضا من هذه الحيوانات بسبب تعرضها للإيذاء أو إصابتها بالمرض، والبعض الآخر نتيجة لشكاوى السكان الخائفين.

ويقول الطبيب البيطرى منتصر المنسى، "بيتصلوا معنا من المدارس، من الشط، من داخل السوق، إنه فى كلب مثلاً عامل مشاكل للطلاب، ونحاول التحرك للمنطقة هناك ونخدر الكلب ونجيبه على الملجأ، نعالج الكلب، نعطيه مطاعيمه، نعمله عملية تعقيم عشان ما تتكاثر الكلاب هى".

ومن جهتها، قالت عثامنة - وهى رئيسة جمعية الربيع لحماية البيئة والحيوان - "فى خوف كبير بالأردن من الحيوانات، فى نوع من فوبيا، الناس مش بيقربوا مش بس من الكلاب، والبسس (القطط) كمان، بيخافوا منهم، وفى عدد كبير بالشوارع".

الكلاب تلهو داخل ملجأ روديكا عثامنة
الكلاب تلهو داخل ملجأ روديكا عثامنة

 

إجراء عملية لكلب ضال فى الملجأ
إجراء عملية لكلب ضال فى الملجأ

 

إعداد الطعام للكلاب فى الملجأ بالأردن
إعداد الطعام للكلاب فى الملجأ بالأردن

 

وأضافت عثامنة، التى ولدت فى رومانيا لكنها تعيش فى الأردن منذ أكثر من 35 عاما، أنها أسست الملجأ فى عام 2013 لتوفير مساحة آمنة للحيوانات.

وتابعت "إحنا حاولنا من خلال تأسيس الملجأ أن نقلل من عدد الكلاب الضالة بالشوارع ونعملهم عمليات عقم عشان ما يكثر عددهم وبنفس الوقت نعطيهم مكان مناسب يعيشوا مرتاحين، بيكون فى أكل، بيكون فى حماية ليهم".

ويحاول الملجأ كذلك نشر الوعى فى المدينة حول أهمية رعاية الحيوانات، على أمل الحد من حوادث إساءة معاملتها، لذا تعين على "عثامنة" أن تتغلب على عدد من العقبات من أجل نجاح المبادرة، وعلى الرغم من حصولها على قطعة أرض من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلا أنها اضطرت إلى جمع الأموال لإدارة المكان بنفسها.

ويأتى معظم الدعم للملجأ من متبرعين أفراد، يمكنهم الاختيار بين إما تبنى حيوان، أو التبرع مباشرة، كما يتلقى الملجأ الدعم من حين لآخر من المبادرات الدولية. ففى يونيو، قام طبيبان بيطريان من مجموعة "نوماد فيت"، بزيارة إلى الملجأ لتقديم يد المساعدة فى علاج وإخصاء الحيوانات.

وقال الدكتور كورنيل ستونسكو "الهدف هو المساعدة فى الملجأ، هذا الملجأ هنا، لعمل عمليات تشمل 100 كلب، لدعم الملجأ، لأن من الصعب جدا على السيدة روديكا أن تفعل كل شيء هنا".

وعلى الرغم من هذا الدعم، تقول عثامنة، إنها فى كثير من الأحيان تضطر إلى عدم قبول كلاب جديدة، لأن الملجأ ببساطة مكتظ للغاية، وتهدف عثامنة لأن تتمكن فى يوم من الأيام من إدارة الملجأ دون رفض أو إبعاد أى حيوان ضال أو شريد، وأن توفر لهذه الحيوانات المأوى والحماية التى تحتاج إليها.

روديكا عثامنة تعتنى بجرو صغير داخل الملجأ
روديكا عثامنة تعتنى بجرو صغير داخل الملجأ

 

سيدة أردنية تفتح ملجأ للكلاب فى العقبة
سيدة أردنية تفتح ملجأ للكلاب فى العقبة

 

عمليات الرعاية بالكلاب داخل الملجأ فى الأردن
عمليات الرعاية بالكلاب داخل الملجأ فى الأردن

 

ملجأ للكلاب فى الأردن
ملجأ للكلاب فى الأردن

 

روديكا عثامنة تتابع الكلاب داخل الملجأ
روديكا عثامنة تتابع الكلاب داخل الملجأ

 

روديكا عثامنة تعتنى بالكلاب بعد إنقاذها من الشوارع
روديكا عثامنة تعتنى بالكلاب بعد إنقاذها من الشوارع

 


ملجا للحيوانات الاليفة

منطقة العقبة الاقتصادية

اخصاء الكلاب الضالة

الكلاب الضالة فى الاردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد ما غرق فيها.. أب يثبّت صورة ابنه على غطاء بالوعة.. صور

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:00 م

ما عملوش احترام للمناسبة.. شاهد.. خناقة وضرب وتلطيش" بقرب الملكة إليزابيث

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:50 م

النشا مش بس مهلبية.. اعرفى فوايدها على بشرتك وجمالك

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:30 م

زواج مصمّمة الأزياء الإماراتية سارة المدنى يشعل مواقع التواصل الاجتماعى

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:24 م

الحصان العربى يكسب.. لو غاوى خيل اعرف أجمل 5 أنواع فى العالم وأسعارهم

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:00 م

رجل إطفاء يستخدم صوت بطة على هاتفه لإنقاذ صغارها.. شوف إزاى

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

منفذ تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

منفذ تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة

العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة