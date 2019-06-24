صور.. رفع 20 طن قمامة وتراكمات بطريق "سرس الليان منوف" بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شن اليوم مجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المهندس رجب النقيدى حملة لرفع القمامة، حيث تم الدفع الجليدر بشارع الجلاء لقشط تراكمات الأتربة، وذلك لسهولة الحركة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالى، حيث تم رفع التراكمات ونقلها الى مقلب التدوير، كما أعطى تعليماته بالاستمرار على نزول الجليدر بالشوارع الرئسية.

كما شن قسم تحسين البيئة برفع ناتج تطهير المصرف طريق مركز الشرطة، كما تم تمهيد جانبى الطريق وذلك لسهولة الحركة المرورية وقد تابع سير العمل بالمنطقة، المهندس سامى سرور نائب رئيس المدينة، محمد الزرقانى مدير المكتب الفنى لرئيس المدينة ،حيث تم رفع 20 طن قمامة وتم نقلها إلى المقلب الرئيسى بكفر داود.



رفع قمامة من شوارع المنوفية



رفع قمامة من شوارع المنوفية



رفع قمامة من شوارع المنوفية