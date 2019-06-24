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صور.. حملة لإزالة أعمال بناء مخالف بحى حدائق القبة

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:04 م
صور.. حملة لإزالة أعمال بناء مخالف بحى حدائق القبة حملة لإزالة أعمال بناء مخالف بحى حدائق القبة
كتب سيد الخلفاوى

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نفذ حى حدائق القبة شمال القاهرة، برئاسة اللواء محمد سالم، حملة لإزالة أعمال بناء مخالف، بشارع حافظ بك، وكذلك هدم وإزالة بناء مخالف بشارع القدس. 
 
وأكد اللواء محمد سالم، رئيس حى حدائق القبة، إنه تم استكمال أعمال إزالة بالعقار المخالف 10 شارع القدس، فى إطار الحد من ظاهرة انتشار المبانى المخالفة، كما تم إزالة أعمال إزالة بالعقار 45 شارع حافظ بك، بالتنسيق مع شرطة المرافق وأجهزة الحى. 
 
وبشأن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات بالشوارع، أكد رئيس الحى أن إدارة الإشغالات والإدارات المعنية بالحى أزالت تاندة مخالفة بـ 8 شارع عبدالرحمن النقاش، كما تم إزالة كشك مخالف بشارع بور سعيد، كما نفذت أجهزة الحى حملة نظافة بمربع تقسيم الرقابة الإدارية. 
 
حملة لإزالة أعمال بناء مخالف بحى حدائق القبة (1)
 

 

حملة لإزالة أعمال بناء مخالف بحى حدائق القبة (2)
 

 

حملة لإزالة أعمال بناء مخالف بحى حدائق القبة (3)
 

 

حملة لإزالة أعمال بناء مخالف بحى حدائق القبة (4)
 

 

حملة لإزالة أعمال بناء مخالف بحى حدائق القبة (5)
 

 

حملة لإزالة أعمال بناء مخالف بحى حدائق القبة (6)
 

 

حملة لإزالة أعمال بناء مخالف بحى حدائق القبة (7)
 

 


حدائق القبة

ازالة عقار مخالف

ابنية مخالفة

انتشار القمامة

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