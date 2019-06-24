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صور.. حملات إزالة للأدوار المخالفة بالأبراج السكنية فى كفر الزيات بالغربية

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:19 م
صور.. حملات إزالة للأدوار المخالفة بالأبراج السكنية فى كفر الزيات بالغربية حملات إزالة للأدوار المخالفة بالأبراج السكنية بالغربية
الغربية - محمد طارق

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شن مجلس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس المدينة حملات إزالة مكبرة مدعومة بقوات من الشرطة لإزالة الأدوار التي صدر لها قرارات إزالة بالابراج المخالفة بالمدينة .

 

وأكد  "شعلان" ضرورة تطبيق كافة قرارات الإزالة كما صدرت من الإدارة الهندسية بمعرفة المهندسين المتخصصين، وبالتعاون مع قوات الشرطة المشاركة في الحملات، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية .

 

يذكر أن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، كان قد قام بزيارة إلى مدينة كفر الزيات الأسبوع الماضى، وقام بفحص قرارات الإزالة والتي صدرت منذ فترات ولم تنفذ، وأعطي تعليمات لرئيس المدينة بتنفيذ كافة القرارات الصادرة .

 

 

حملة إزالة بكفر الزيات
حملة إزالة بكفر الزيات

 

حملة إزالة في كفر الزيات
حملة إزالة في كفر الزيات

 

حملة إزاله بكفر الزيات_2
حملة إزاله بكفر الزيات

 

حمله إزالة بكفر الزيات_1
حمله إزالة بكفر الزيات

 


محافظ الغربية

كفر الزيات

ازالة ادوار مخالفة

الابراج المخالفة بالغربيه

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