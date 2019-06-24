صور.. حفل ختام الأنشطة الطلابية بجامعة السادات 2018/2019 وتكريم المتميزين

المنوفية - محمود شاكر

أقامت الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد طلاب جامعة مدينة السادات، حفل ختام الأنشطة للعام 2018/2019، لتكريم الطلاب المتميزين بجامعة مدينة السادات على مستوى الجامعات المصرية والأنشطة الداخلية وتوزيع الدروع على الكليات الفائزة بالأنشطة على مستوى الجامعة، وذلك بقاعة السيمنار بكلية الطب البيطرى.



حفل ختام الأنشطة الطلابية بجامعة السادات

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد بيومى، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور هانى يوسف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



حفل ختام الأنشطة الطلابية بجامعة السادات

وعلى جانب آخر، اجتمع الدكتور هانى يوسف -نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومدير مشروع القياس والتقويم مع أعضاء فريق مركز القياس والتقويم، للوقوف على الأستعدادات لزيارة وزارة التعليم العالى – مركز القياس والتقويم.

وناقش الاجتماع عدة محاور على رأسها وضع آليات العمل للتصحيح الإلكترونى والإجراءات الخاصة بالوحدات والكنترولات وإجراءات التصحيح بالكليات.

ويتمثل الهدف الاستراتيجى للمشروع فى تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات حتى تتحقق المخرجات التعليمية المستهدفة للبرامج الأكاديمية بالجامعة.

وكذلك من أهم أهداف الاجتماع التحضيرى اليوم: -

جانب من الاجتماع

وضع خطة تطبيق بنوك الأسئلة والتى من شأنها تطوير الأسئلة المستخدمة لتقييم الطلاب

تطوير نظم تقويم الطلاب استنادا للمعايير الأكاديمية القياسية.

تطوير نظم الامتحانات لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة.

اتباع آليات متطورة لإدارة نظم الامتحانات داخل الجامعة لضمان سرعة ودقة وشفافية أعمال الامتحانات لضبط مسار العملية التعليمية.

تنشيط الشراكة وتبادل الخبرات بين الجامعة ونظائرها بالجامعات المحلية والعربية.

وعلى رأس قائمة أعمال فريق العمل، التحضير والاستعداد لعمل التقارير الخاصة بأعمال الأمتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى.



حفل ختام الأنشطة الطلابية بجامعة السادات



حفل ختام الأنشطة الطلابية بجامعة السادات