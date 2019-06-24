صور.. جامعة قناة السويس تنظم رحلة لقناة السويس الجديدة للطلاب الوافدين بها

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

نظم مكتب التعاون الدولى بجامعة قناة السويسضمن مبادرة "إدرس فى مصر" التى أطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، رحلة للطلاب الوافدين بالجامعة من مختلف الجنسيات إلى قناة السويس الجديدة ومتحف آثار الإسماعيلية، ومركز أبحاث هيئة قناة السويس.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس فى بيان أن الجامعة فى إطار مبادرة "إدرس فى مصر" ومن خلال كلياتها وبرامجها الدراسية المختلفة والمتنوعة، ترحب بجميع الطلاب الوافدين للدراسة بها من مختلف الجنسيات العربية و الأجنبية، وتؤكد على دور الجامعة وموقعها الاستراتيجى فى تطوير البحث العلمي، واستحداث برامج دراسية تواكب طبيعة المشروعات التنموية العملاقة المقامة على أرض منطقة القناة فى الآونة الأخيرة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الأقسام الدراسية والبرامج المختلفة بالكليات توفر مختلف التخصصات العلمية التى يحتاجها الوافدون باختلاف جنسياتهم، وتفى باحتياجاتهم التعليمية.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على تميز مستوى وبرامج الدراسات العليا بالجامعة وان الجامعة لا تكتفى فقط بالخدمات التعليمية والبحثية بل بتوفير كافة سبل الراحة و الرعاية للوافدين بالجامعة، فنقدم لهم الخدمات الاجتماعية جنبا إلى جنب مع الخدمات التعليمية، مما يعزز أواصر ارتباطهم بالجامعة.

وتوجه 31 طالب من الوافدين وأسرهم من جنسيات مختلفة"سعودية ويمنية وكويتية وعراقية وفلسطينية وسورية"، فى رحلة إلى مركز أبحاث هيئة قناة السويس حيث استمعوا إلى شرح عن تاريخ حفر وافتتاح قناة السويس والملاحة بها، ثم توجهوا فى جولة بحرية عبر قناة السويس الجديدة، ومنها إلى متحف آثار الإسماعيلية.

وتنظم جامعة قناة السويس حفل الوافدين الأول فى الثانى والعشرين من يوليو المقبل تحت شعار، "معاً فى جامعة قناة السويس".

رحلة جامعة قناة السويس



رحلة جامعة قناة السويس