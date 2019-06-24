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صور.. تشغيل وإفتتاح معهد الشيخ الطيب الإبتدائى الأزهرى بالأقصر

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:57 م
صور.. تشغيل وإفتتاح معهد الشيخ الطيب الإبتدائى الأزهرى بالأقصر معهد الشيخ الطيب الإبتدائى بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، أنه تقرر إفتتاح معهد الشيخ الطيب الإبتدائى، والكائن داخل مجمع معاهد فتيات الأقصر بجوار مجمع المحاكم وذلك مع بداية العام الدراسى 2019/2020، حيث تمت الموافقة على تشغيل المعهد بعد العرض على الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، وبجهود من الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وجمالات كامل مدير عام العلوم الشرعية والعربية، والشيخ عبدالله صالح أحمد مدير التعليم الإبتدائي.

وفى نفس السياق طالبت منطقة الأقصر الأزهرية أولياء الأمور بسرعة تقديم ملفات أطفالهم للإلتحاق بالمعهد وأشارت إلى أن العدد محدود، حيث أكد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أن معهد الشيخ الطيب بموقعه المتميز سيخدم منطقة "وسط وجنوب مدينة الأقصر والعوامية " وسيكون عامل جذب لأكبر عدد من أبناء الأقصر، وهو صرح عظيم مواكب للتطور التكنولوجى وسيسهم فى الارتقاء بالمستوى العلمى للطالب الأزهري، مشيراً إلى أن أهل الأقصر يعلمون جيداً هذا الدور البارز والحيوى الذى يقوم به الأزهر من خلال نشر المفاهيم الصحيحة القائمة على الوسطية والإعتدال.

الموافقة على تشغيل معهد الشيخ الطيب الإبتدائي الأزهري بالأقصر (1)
 معهد الشيخ الطيب الإبتدائي الأزهري بالأقصر 

 

الموافقة على تشغيل معهد الشيخ الطيب الإبتدائي الأزهري بالأقصر (2)
 معهد الشيخ الطيب الإبتدائي الأزهري بالأقصر

 

الموافقة على تشغيل معهد الشيخ الطيب الإبتدائي الأزهري بالأقصر (3)
 معهد الشيخ الطيب الإبتدائي الأزهري بالأقصر

 

الموافقة على تشغيل معهد الشيخ الطيب الإبتدائي الأزهري بالأقصر (4)
 معهد الشيخ الطيب الإبتدائي الأزهري بالأقصر 

 

الموافقة على تشغيل معهد الشيخ الطيب الإبتدائي الأزهري بالأقصر (5)
معهد الشيخ الطيب الإبتدائي الأزهري بالأقصر

 


الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

تشغيل معهد الشيخ الطيب الازهرى

طلاب المعاهد الازهرية بالاقصر

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