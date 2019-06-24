صور.. تركيب إشارات صوتية ومرئية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بميادين أسيوط

أسيوط - ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، عن تركيب إشارات صوتية ومرئية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف إشارات المرور بميادين المحافظة المختلفة تسهيلًا لهم وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة تنفيذا لحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون فى إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة المرور بالمحافظة وتنظيم وتسهيل الحركة المرورية .

وأشار محافظ أسيوط - فى تصريحات له اليوم – إلى أنه تم التنسيق مع إدارة مرور أسيوط لتركيب إشارات سمعية ومرئية بجوار إشارات المرور بميادين "الحرب والسلام" وميدان "المحطة" وميدان " 23 يوليو" بمدينة أسيوط على أن يتم تعميمها على جميع إشارات المرور بالميادين والتقاطعات الرئيسية.

وأضاف العميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور بأسيوط بإنه تم تركيب الإشارات المرئية المضيئة بألوانها الجذابة وتزويدها بإشارات صوتية لتنبيه ذوى الاحتياجات الخاصة على جميع إشارات المرور وأماكن عبور المشاة لتساعد المعاقين سمعيًا وبصريًا أثناء العبور وتسهيلًا للحركة المرورية مع الدفع بعناصر إضافية من رجال المرور والخدمات المتحركة لتنظيم الحركة المرورية بمختلف الميادين والتقاطعات المرورية.



تركيب اشارات صوتية ومرئية للمعاقين بالشوارع والميادين



تركيب اشارات صوتية ومرئية للمعاقين بالشوارع والميادين



تركيب اشارات صوتية ومرئية للمعاقين بالشوارع والميادين



تركيب اشارات صوتية ومرئية للمعاقين بالشوارع والميادين



تركيب اشارات صوتية ومرئية للمعاقين بالشوارع والميادين