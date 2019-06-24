صور.. تحرير 35 محضر إشغالات وتموين فى حملات مكبرة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 35 محضر إشغالات وتموين متنوع،وذلك فى حملات مكبرة لمراقبة الأسواق ورفع الإشغالات، بمراكز سوهاج، وطهطا، وساقلتة، وطما، خلال اليومين الماضيين.

وقال محمد إمبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بقريتى الصلعا، والروافع، أسفرت عن تحرير 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و7 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و 2 حالة إعدام فورى لمنتجات منتهية الصلاحية.

وأشار على محمد رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إلى أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخالفات وضبط الأسواق بمدينة طهطا أسفرت عن تحرير 16 محضر متنوع " تموين، وصحة، وعدم حمل شهادات صحية".

ومن جانبه أوضح عبد المنعم عبد القوى رئيس مركز ومدينة ساقلتة أنه تم تنفيذ حملة إشغالات بشارع الحرية، أسفرت عن تحرير 3 محاضر، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حملة نظافة بقرية الجلاوية، تم خلالها رفع مخلفات القمامة والمواد الصلبة بجوار سنترال الجلاوية، ووحدة الذبيح المطلة على مصرف أخميم الرئيسي.

وكشف عدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما عن تنفيذ حملة لرفع الاشغالات بشارع الجمهورية، لافتا الى تيسير الحركة المرورية بالشارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



حملات اشغالات وتموين بأربع مراكز



حملات اشغالات وتموين بأربع مراكز



حملات اشغالات وتموين بأربع مراكز