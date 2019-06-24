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صور.. افتتاح حضانات الأطفال بمستشفي دسوق العام بـتكلفة 2.5 مليون جنيه

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:08 م
صور.. افتتاح حضانات الأطفال بمستشفي دسوق العام بـتكلفة 2.5 مليون جنيه جانب من افتتاح محافظ كفر الشيخ لحضانات مستشفى دسوق العام
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أفتتح الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأثنين، أعمال تجديد وتطوير الحضان بمستشفي دسوق العام، حيث تم رفع عدد الحضانات من 12 حضانة إلي 35 ثم إالي 40 حضانة، ثم 50 حضانه، وتم تشغيل خدمة التنفس الصناعي لأول مره بالمستشفي بـ3 أجهزة تنفس صناعي بقيمة بـ 2.5 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية.
 
قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم إفتتاح قسم حضانات مستشفي دسوق العام بعد تطويره، وزيادة عدد حضانات الأطفال إلي 50 حضاناً، بالإضافة إلي 3 أجهزة تنفس صناعي من أحدث أجهزة التنفس دوليُاً، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية، لافتاً أنه سيتم زيادة أجهزة التنفس بقسم الحضانات بمستشفي دسوق العام إلي 10 أجهزة تنفس طبقاً لاحتياجات ورفع مستوي المنظومة الطبية لأهالي دسوق.
 
فيما عبًر محافظ كفرالشيخ، عن بالغ سعادته لما قام به أهالي دسوق من عمل مجتمعي مشرُف للنهوض بالمنظومة الصحية لمركز ومدينة دسوق، مقدماً خالص شكره لأهالي دسوق علي دورهم الأنساني المشرف، بحضوراللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، المحاسب محمد الشهاوي، عضو مجلس النواب، الدكتورة سماح جاد، مدير عام المستشفيات، الدكتور محمد أبوالسعد، مدير مستشفي دسوق العام، وعدد من القيادات التنفيذي.
 
جانب من افتتاح محافظ كفر الشيخ لحضانات مستشفى دسوق العام (1)
جانب من افتتاح محافظ كفر الشيخ لحضانات مستشفى دسوق العام (1)

جانب من افتتاح محافظ كفر الشيخ لحضانات مستشفى دسوق العام (2)
جانب من افتتاح محافظ كفر الشيخ لحضانات مستشفى دسوق العام (2)

جانب من افتتاح محافظ كفر الشيخ لحضانات مستشفى دسوق العام (3)
جانب من افتتاح محافظ كفر الشيخ لحضانات مستشفى دسوق العام (3)

جانب من افتتاح محافظ كفر الشيخ لحضانات مستشفى دسوق العام (4)
جانب من افتتاح محافظ كفر الشيخ لحضانات مستشفى دسوق العام (4)

جانب من افتتاح محافظ كفر الشيخ لحضانات مستشفى دسوق العام (5)
جانب من افتتاح محافظ كفر الشيخ لحضانات مستشفى دسوق العام (5)

جانب من افتتاح محافظ كفر الشيخ لحضانات مستشفى دسوق العام (6)
جانب من افتتاح محافظ كفر الشيخ لحضانات مستشفى دسوق العام (6)
 
 
 
 
 
 
 
 

كفر الشيخ

مستشفى دسوق

مديرية الصحة

وزارة الصحة

أزمة الحضانات

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