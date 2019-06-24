صور.. اضبط مخالفة.. قطعة أرض بطنطا تتحول إلى مقلب قمامة

الغربية - محمد طارق

سادت حالة من الغضب بين أهالى منطقة المعرض بالطريق السريع بمدخل مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بسبب الإهمال والانتشار الكبير للقمامة وتحول قطعة أرض فناء بجوار المنازل إلى مقلب قمامة يستخدمه جميع أهالى المنطقة، وسط غياب تام لجهاز النظافة لرفع تلال القمامة .

رصدت "اليوم السابع" خلال جولتها تلال القمامة بقطعة أرض فناء بمنطقة المعرض، تلك المنطقة التى تتميز بجمال ورقى تصميمها العمرانى، وفى هذا الصدد قال حازم السيد أحد أهالى المنطقة، أن فى الفترات الأخيرة تلاحظ عدم مرور عمال النظافة وسياراتهم لرفع القمامة من الشوارع المحيطة بالمنطقة، مما أضطر الأهالى إلى إلقائها فى تلك الأرض الفناء .

وأضاف أن القمامة ينبعث منها روائح كريهة تكاد أن تقضى على أنفاسنا، فضلا عن الانتشار الكبير للحشرات مما يشكل خطورة على حياة أطفالنا، موضحا: أن فى السابق كان يوجد سيارات وعمال النظافة يوميا لرفعها من الشوارع المحيطة بالمنطقة، ولكن إنقطع عملهم فجأة دون سابق إنذار .

وطالب الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، برفع القمامة من المنطقة والتى تعد أحد مظاهر المحافظة لوقوعها بمدخل مدينة طنطا، والتواجد المستمر لعمال وسيارات النظافة .



القمامة



قطعة أرض بمدخل طنطا تتحول إلى مقلب قمامة.