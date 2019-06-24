صور.. اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بحى السلخانة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أعرب عدد من أبناء حى السلخانة بمدينة بلبيس صقر التابعة لمحافظة الشرقية، عن إستيائهم الشديد من انتشار القمامة بالشوارع بشكل مسيئ للمنظر العام.

ويقول أيمن الشوادفى، من سكان المنطقة، إنه لا يوجد صناديق لتجمع القمامة بالمنطقة، وقام بعض الأهالى بالتخلص منها فى الشوارع، حتى أصبحت منتشرة فى كل الحى، موضحا أن الحشرات الضارة تسكن فيها، وتمثل خطورة على حياة الأهالى وخاصة الأطفال الصغار الذين يلعبون الكرة بالشارع.

وناشد الأهالى بحى السلخانة، القائمين علي حملة النظافة، ورئيس مجلس مدينة بلبيس، بزيارة الحي لسماع شكواهم ووضع صناديق لوضع القمامة فيها.