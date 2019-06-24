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صور.. اضبط مخالفة.. الوحدة الصحية بـ" أدريجة" ببنى سويف مبنى بدون أجهزة منذ عام

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:05 م
صور.. اضبط مخالفة.. الوحدة الصحية بـ" أدريجة" ببنى سويف مبنى بدون أجهزة منذ عام الوحدة الصحية
بنى سويف- أيمن لطفى

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أعرب أهالى قرية "أدريجة" بمركز الواسطى شمال بنى سويف، عن غضبهم من عدم تشغيل الوحدة الصحية الجديدة ، وذلك برغم إنتهاء إنشاءات المبنى منذ عام .

وقال شريف بكرى ،محامى، إن عدد سكان مواطنى القرية وتوابعها يصل إلى حوالى 7 آلاف نسمة ، ساهموا بتبرعاتهم فى شراء الأرض التى خصصت لاقامة الوحدة الصحية ، لتوفر الخدمة الطبية اللازمة لهم ،  ظرا لأن أقرب وحدة صحية ، تقع بقرية بنى حدير التى تبعد ثلاثة كيلو مترات عن القرية ، ما يجعل حالات الإصابة التى تحتاج إلى إسعافات أولية سريعة مثل الكسور، ولدغ الثعبان والعقرب ، عرضة لتفاقم الإصابة أو الموت .
 
وأضاف أحمد مصطفى أعمال حرة : أقيم مبنى الوحدة الصحية منذ عام ولم تصل المعدات والمستلزمات والأثاث حتى الآن وظل المبنى خاويا وتسكنه الخفافيش ، مطالبا مديرية الصحة  بسرعة تجهيز ودعم الوحدة بالاحتياجات اللازمة وكذلك الأطباء وطاقم التمريض والاداريين ، لتشغيلها وتقديم الخدمة الطبية للأهالى ، لانهاء معاناة تنقلهم إلى الوحدة الصحية بالقرية المجاورة لنا.
 
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الوحدة الصحية 

received_652216248577914الوحدة الصحية
المبنى من الداخل
المبنى من الداخل

جانب من المبنى
جانب من المبنى

جانب من داخل الوحدة
جانب من داخل الوحدة

مبنى الوحدة الصحية بقرية ادريجة
مبنى الوحدة الصحية بقرية ادريجة

مبنى الوحدة من الداخل
مبنى الوحدة من الداخل
 

الوحده الصحيه بقريه ادريجه

توفير الخدمه الطبيه

مديريه الصحه ببنى سويف

تبرعات الاهالى

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