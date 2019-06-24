صور.. اضبط مخالفة.. الوحدة الصحية بـ" أدريجة" ببنى سويف مبنى بدون أجهزة منذ عام

بنى سويف- أيمن لطفى

أعرب أهالى قرية "أدريجة" بمركز الواسطى شمال بنى سويف، عن غضبهم من عدم تشغيل الوحدة الصحية الجديدة ، وذلك برغم إنتهاء إنشاءات المبنى منذ عام .

وقال شريف بكرى ،محامى، إن عدد سكان مواطنى القرية وتوابعها يصل إلى حوالى 7 آلاف نسمة ، ساهموا بتبرعاتهم فى شراء الأرض التى خصصت لاقامة الوحدة الصحية ، لتوفر الخدمة الطبية اللازمة لهم ، ظرا لأن أقرب وحدة صحية ، تقع بقرية بنى حدير التى تبعد ثلاثة كيلو مترات عن القرية ، ما يجعل حالات الإصابة التى تحتاج إلى إسعافات أولية سريعة مثل الكسور، ولدغ الثعبان والعقرب ، عرضة لتفاقم الإصابة أو الموت .

وأضاف أحمد مصطفى أعمال حرة : أقيم مبنى الوحدة الصحية منذ عام ولم تصل المعدات والمستلزمات والأثاث حتى الآن وظل المبنى خاويا وتسكنه الخفافيش ، مطالبا مديرية الصحة بسرعة تجهيز ودعم الوحدة بالاحتياجات اللازمة وكذلك الأطباء وطاقم التمريض والاداريين ، لتشغيلها وتقديم الخدمة الطبية للأهالى ، لانهاء معاناة تنقلهم إلى الوحدة الصحية بالقرية المجاورة لنا.