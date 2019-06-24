صور..إقبال على سحب كراسات شروط المصانع الجديدة بالعاشر من رمضان

كتب إسلام سعيد

شهد مقر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالعاشر من رمضان إقبالا كبيرا على سحب كراسات شروط الوحدات الصناعية الجديدة، بمجمعات العاشر، والتى بدأ الجهاز فى طرحها للشباب.

وقال المهندس المنعم المنشاوي أحد المتقدمين لحجز الوحدات، أن المصانع الجديدة تشهد تسهيلات تختلف عن الطروحات السابقة، مشيرا إلى أن سعر كراسة الشروط ألفين جنيه فقط كما يتم دفع 5% من قيمة الوحدة، ثم دفع 25% من سعر المصنع عند التخصص.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن هناك تسهيلات في دفع سعر الوحدة فى حالة التخصص، على أن يتم تقسيطها على 3 سنوات عن طريق أقساط ربع سنوية.

وأشار إلى أنه تقدم للحصول على وحدات فى قطاع الصناعات الهندسية، لافتاً إلى أن سعر المتر 3800 جنيها فى الوحدة، لكن فى الأماكن الأخرى سواء مطورين أو من تاجر قد يصل سعر المتر إلى 7 آلاف جنيه.



