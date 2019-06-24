سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 03:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صور..إقبال على سحب كراسات شروط المصانع الجديدة بالعاشر من رمضان

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:35 م
صور..إقبال على سحب كراسات شروط المصانع الجديدة بالعاشر من رمضان كراسات شروط الوحدات الصناعية الجديدة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد مقر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالعاشر من رمضان إقبالا كبيرا على سحب كراسات شروط الوحدات الصناعية الجديدة، بمجمعات العاشر، والتى بدأ الجهاز فى طرحها للشباب.
 
وقال المهندس المنعم المنشاوي أحد المتقدمين لحجز الوحدات، أن المصانع الجديدة تشهد تسهيلات تختلف عن الطروحات السابقة، مشيرا إلى أن سعر كراسة الشروط ألفين جنيه فقط كما يتم دفع 5% من قيمة الوحدة، ثم دفع 25% من سعر المصنع عند التخصص.
 
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن هناك تسهيلات في دفع سعر الوحدة فى حالة التخصص، على أن يتم تقسيطها على 3 سنوات عن طريق أقساط ربع سنوية.
 
وأشار إلى أنه تقدم للحصول على وحدات فى قطاع الصناعات الهندسية، لافتاً إلى أن سعر المتر 3800 جنيها فى الوحدة، لكن فى الأماكن الأخرى سواء مطورين أو من تاجر قد يصل سعر المتر إلى 7 آلاف جنيه.
 
 
 

5c81ae7f-2e7d-424a-9246-455db0a7ac93
 
 
469ad762-97ae-4a9d-bfcb-421ae6ed814d
 
 
5734393f-2849-4ba0-ac9c-1d5b638494bc
 
 
fc70f2af-8113-49c3-97b0-56d9590aaa54
 
 
 
febb0d2b-c9e4-4a69-ab2c-035e39b22808

 


اسعار المصانع الجديدة

حجز الوحدات الصناعية

جهاز المشروعات الصغيرة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة