صور.. أهالى قرية إدفا بسوهاج يطالبون بتشغيل محطة المياه بنجع الدموكى

سوهاج – عمرو خلف

تعتبر محطة مياه نجع الدموكى بقرية ادفا بمحافظة سوهاج من أكبر محطات تحلية المياه فى الصعيد حيث تبلغ مساحتها 14 فدان وهى مبنية على أرض أملاك دولة منذ عام 2005 والسعة الإنتاجية للمحطة تبلغ 8 آلاف متر فى الساعة إلا أن المحطة محلك سر طوال هذه السنوات مما أثار استياء اهالى القرية حيث تغذى المحطة العديدة من القرى المجاورة وحاول الاهالى مرارا وتكرارا التقدم بالعديد من الشكاوى لتشغيل المحطة الضخمة دون جدوى حيث أنهم يشربون مياه جوفية .

أهالى القرية والتى تضم 17 نجع والبالغ عدد سكانهم حوالى 120 ألف نسمة يطالبون بتشغيل المحطة والتى تم إنشاؤها منذ سنوات طويلة ولم تعمل حتى الآن وبداخلها جميع الأجهزة وكان الاهالى قد حصلوا على وعود من المسئولين العام الماضى بتشغيل المحطة الا أنه لم يحدث حيث أن المحطة تخدم العديد من القرى المجاورة مما اضطر الاهالى الى تقديم الشكاوى للمسئولين لتشغيل المحطة الضخمة حيث أنهم يشربون الى الآن مياه جوفية .

انتقل "اليوم السابع" الى نجع الدموكى بقرية ادفا بمحافظة سوهاج والتقى عددا من الاهالى حيث قال عبد الرحيم ذكى عبد العظيم ومحمود فاضل وعادل احمد رجب من اهالى القرية ، أن المحطة غير مفعلة ولا تعمل حتى الآن رغم الانتهاء من إنشائها منذ سنوات ومجهزة بجميع الأجهزة ولكنها محلك سر فمن المفترض ان المحطة تعمل منذ عام 2014 وحصلنا على وعود من المسئولين بذلك ولكن ذهبت أدراج الرياح ويعانى اهالى القرية والقرى المجاورة من شرب المياه الجوفية وهى غير مطابقة للمواصفات .

وأضاف أهالى القرية أننا خاطبنا الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع لمعرفة سبب عدم تشغيل المحطة حتى الآن وكان الرد عدم الحصول على كافة المستحقات المالية ونطالب المسئولين بتشغيل المحطة لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة حيث ان المحطة تعتبر من أكبر محطات التحلية فى سوهاج والصعيد وتخدم العديد من النجوع والقرى .

من جانبه قال اللواء محمد البدرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى تابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وليس لشركة مياه الشرب بسوهاج ، مشيرا إلى أن الشركة هى شركة تنفيذ وصيانة فقط ويكون عملها بعد استلام المشروعات فقط وليس من اختصاص الشركة تنفيذ المشروعات وإنما تتبع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

فيما قال المهندس عامر عبد الحكيم رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ، انه سوف يتم تشغيل المحطة تجريبى الشهر القادم بمجرد نجاح عينات المياه والتى سيتم سحبها من الصحة وسيتم تشغيل المشروع بعدها مباشرة وتسليمه الى شركة المياه والصرف الصحى بسوهاج للفتح على الشبكة وتوصيل المياه للمواطنين .



