صور .. أهالى "الصوفية" بالشرقية يشتكون نقص المياه.. والرى: حملة تطهير للترع

الشرقية - فتحية الديب

أعرب العشرات من الأهالى بقرية الصوفية، مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، اليوم، عن استيائهم الشديد من نقص مياه الرى والتهديد ببوار محاصيلهم الزراعية وخاصة محصول الأرز الذى يحتاج إلى مياه باستمرار.

وقال محمد الجمل "نقيب المحامين بمركز أولاد صقر"، ومن أبناء قرية الصوفية، إن ترعة الصوفية، تخدم من حيث مياه الرى قرى جزيرة الشافى والبكارشة بصان الحجر والصوفية ذاتها، ولا توجد بها مياه رى منذ فترة طويلة، مما تسبب فى حالة من الإستياء بين المزارعين، وبوار بعض الأفدنة الزراعية والتهديد بتلف بعض المحاصيل وخاصة فى بداية الزراعة فى الموسم الصيفي.

وتابع: أنه أجتمع مع عدد من الأهالى ممثلين عن تلك القرى، للتوجه لمحافظة الشرقية، لمقابلة المحافظ وعرض الشكوى عليه لوضع حل لهم.

ومن جانبه أفاد مصدر مسئول بمديرية الرى بالشرقية، بشأن نقص المياه بمراكز شمال المحافظة، وأكد له أن الرى يقوم بحملة تطهير العديد من الترع وسوف يتم فتحها خلال أيام معدودة ووصل المياه إلى الترع.



نقص مياه الترع بقرية الصوفية



جفاف الأراضى الزراعية لنقص مياه الرى بقرية الصوفية



جفاف الأراضى الزراعية لنقص مياه الرى بقرية الصوفية