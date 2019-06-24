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صندوق تحيا مصر: افتتاح 5 مواقع جديدة من شارع 306 قريبا

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:24 م
صندوق تحيا مصر: افتتاح 5 مواقع جديدة من شارع 306 قريبا شارع 306 - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكد أسامة الشافعي رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس المسئولة عن تنفيذ شارع 306 لوحدات الطعام أن الشركة بصدد افتتاح 5 مواقع جديدة من المشروع في طنطا وشيراتون ودمياط والدقي والسويس.


وأضاف "الشافعي" خلال كلمته امام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب اليوم ، ان الشركة تقدم كافة التسهيلات الممكنة للشباب من أجل الحصول على وحدة، وبدء مشروعه المستقل،كما أنه تم اعتماد تصميمات جذابة مختلفة للمواقع،  تضاهي في جمالها ما عليه عربات الطعام في البلدان الأوروبية  وأنه تم التوقيع حتى الآن مع 9 محافظات مختلفة لإنشاء شارع 306 بها، وفي الطريق للتوقيع مع باقي المحافظات لتوفير فرص عمل مناسبة لكافة شباب الجمهورية.

 


تحيا مصر

اسامة الشافعى

الدقى وطنطا وشيراتون

شارع 306

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