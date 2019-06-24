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صحة البحر الأحمر: توجيه حملات لمكافحة الأمراض المستوطنة بقرى مدينة مرسى علم

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:00 ص
صحة البحر الأحمر: توجيه حملات لمكافحة الأمراض المستوطنة بقرى مدينة مرسى علم الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن من المقرر توجيه عدة حملات مكثفة اليوم الأثنين بقرى مدينة مرسى علم لمكافحة الأمراض المستوطنة ومكافحة الحشرات تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الحشرات .

وأضاف مرعى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تضع خطة لتغطية جميع مدن وقرى البحر الأحمر لمكافحة الأمراض المستوطنة ومكافحة الحشرات من خلال المبيدات القاتلة لها .
 
وتابع أن ذلك تنفيذا  لتوجيهات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر والسكان باستمرار أعمال الرش  لمكافحة الحشرات حفاظا على الصحة العامة وحماية الأهالى من الأمراض.
 
وكشف أنه تم توجيه حملة بقرية الشيخ الشاذلى استعدادا لانطلاق مولد الشيخ الشاذلى خلال الأيام المقبلة، حيث يشارك فى تلك الحملات فرق من مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض، حيث يتم خلالها أعمال الترصد الحشرى وأيضا القيام بأعمال الرش بالضباب والرزاز .

البحر الأحمر

حملات مكافحة الامراض المستوطنة

مرسى علم

صحة البحر الأحمر

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