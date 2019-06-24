صحة البحر الأحمر: توجيه حملات لمكافحة الأمراض المستوطنة بقرى مدينة مرسى علم

وأضاف مرعى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تضع خطة لتغطية جميع مدن وقرى البحر الأحمر لمكافحة الأمراض المستوطنة ومكافحة الحشرات من خلال المبيدات القاتلة لها .

وتابع أن ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر والسكان باستمرار أعمال الرش لمكافحة الحشرات حفاظا على الصحة العامة وحماية الأهالى من الأمراض.

وكشف أنه تم توجيه حملة بقرية الشيخ الشاذلى استعدادا لانطلاق مولد الشيخ الشاذلى خلال الأيام المقبلة، حيث يشارك فى تلك الحملات فرق من مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض، حيث يتم خلالها أعمال الترصد الحشرى وأيضا القيام بأعمال الرش بالضباب والرزاز .