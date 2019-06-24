صحة أسيوط: إجراء عمليات جراحية كبرى لاستئصال ورم سرطانى بالمثانة

أسيوط – هيثم البدرى

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط عن تمكن مستشفيات الصحة ولأول مرة من إجراء عدد من العمليات الجراحية الكبرى، منها إستئصال ورم سرطني بالمثانة وتضخم بالبروستاتا وحالات حصوات حالب بالمنظار.

وقالت مديرية الصحة فى بيان لها، إن مستشفي أسيوط العام هذا الأسبوع شهدت إجراء عدد من العمليات الجراحية الكبرى بحضور الأستاذ الدكتور ضياء الدين عبد الحميد أستاذ المسالك البولية بمستشفى أسيوط الجامعي، وبرفقة عدد من أطباء مستشفيات صحة أسيوط لتكون بداية لانطلاق مستشفى أسيوط العام لاستقبال العمليات الكبري بعد توفير كافة المستلزمات وإعداد الأطقم الطبية وتجهيز وتطوير المعامل لتفي بإحتياجات الحالات المرضية.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن هناك توجه بتوفير رعاية طبية متكاملة لجميع المرضي وتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة تم عقد بروتوكولات تعاون مشتركة بين صحة أسيوط وجامعة أسيوط ومستشفياتها تهدف إلي نقل الخبرات بين الطرفين وتوفير مجموعة من الخبرات العلمية والعملية لجميع اطقم العمل ومقدمي الخدمة ليعود بالنفع علي كافة مرضي صعيد مصر والمترددين علي مستشفيات أسيوط