سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 06:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

لأول مرة بالمستشفيات..

صحة أسيوط: إجراء عمليات جراحية كبرى لاستئصال ورم سرطانى بالمثانة

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:28 ص
صحة أسيوط: إجراء عمليات جراحية كبرى لاستئصال ورم سرطانى بالمثانة محافظ أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلنت مديرية الصحة بأسيوط عن تمكن مستشفيات الصحة ولأول مرة من  إجراء عدد من العمليات الجراحية الكبرى،  منها إستئصال ورم سرطني بالمثانة وتضخم بالبروستاتا وحالات حصوات حالب بالمنظار.

وقالت مديرية الصحة فى بيان لها، إن  مستشفي أسيوط العام هذا الأسبوع شهدت إجراء عدد من العمليات الجراحية الكبرى بحضور الأستاذ الدكتور ضياء الدين عبد الحميد أستاذ المسالك البولية بمستشفى أسيوط الجامعي، وبرفقة عدد من أطباء مستشفيات صحة أسيوط لتكون بداية لانطلاق مستشفى أسيوط العام لاستقبال العمليات الكبري بعد توفير كافة المستلزمات وإعداد الأطقم الطبية وتجهيز وتطوير المعامل لتفي بإحتياجات الحالات المرضية.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن هناك توجه بتوفير رعاية طبية متكاملة لجميع المرضي وتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة تم عقد بروتوكولات تعاون مشتركة بين صحة أسيوط وجامعة أسيوط ومستشفياتها تهدف إلي نقل الخبرات بين الطرفين وتوفير مجموعة من الخبرات العلمية والعملية لجميع اطقم العمل ومقدمي الخدمة ليعود بالنفع علي كافة مرضي صعيد مصر والمترددين علي مستشفيات أسيوط

 


اسيوط

اخبار المحافظات

صحة اسيوط

اجراء عمليات بمستشفيات الصحة

مستشفيات اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نتيجة مباراة الجزائر اليوم.. السنغال وأسود الصحراء الأقرب للصدارة

نتيجة مباراة الجزائر اليوم.. السنغال وأسود الصحراء الأقرب للصدارة

شاهد.. اللقطات الأولى من مطار أبها بعد الاستهداف الحوثى المدعوم من إيران

شاهد.. اللقطات الأولى من مطار أبها بعد الاستهداف الحوثى المدعوم من إيران

ممكن تكون الظروف ظالماها.. العلماء يتوصلون لحل لغز "مثلث برامودا"

ممكن تكون الظروف ظالماها.. العلماء يتوصلون لحل لغز "مثلث برامودا"

خلى بالك من نفسيته.. علامات بتقولك طفلك عنده اكتئاب

خلى بالك من نفسيته.. علامات بتقولك طفلك عنده اكتئاب

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على مواعيد أفواج معسكر مطروح 2019

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على مواعيد أفواج معسكر مطروح 2019

مطالبات بموقف دولى حاسم لمعاقبة تركيا وقطر على دعمهما للإرهاب

مطالبات بموقف دولى حاسم لمعاقبة تركيا وقطر على دعمهما للإرهاب

أردوغان الانتهازى.. لماذا سعى "القرد العثمانلى" لاستغلال "حالة وفاة طبيعية"؟.. "خليفة المسلمين" يغطى على انتكاساته وأزماته الداخلية بزيادة وتيرة "نباحه" ضد مصر.. ومراقبون: "فج" فى دعمه الصريح للإرهاب

أردوغان الانتهازى.. لماذا سعى "القرد العثمانلى" لاستغلال "حالة وفاة طبيعية"؟.. "خليفة المسلمين" يغطى على انتكاساته وأزماته الداخلية بزيادة وتيرة "نباحه" ضد مصر.. ومراقبون: "فج" فى دعمه الصريح للإرهاب

المقاولون العرب يكشف موقف طاهر من عروض الأهلي والزمالك

المقاولون العرب يكشف موقف طاهر من عروض الأهلي والزمالك

في عيد ميلاده 32.."سوبر كورة" يرصد بالصور أبرز 10 محطات فى حياة البرغوث

في عيد ميلاده 32.."سوبر كورة" يرصد بالصور أبرز 10 محطات فى حياة البرغوث

زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر يضرب شرق اليابان

زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر يضرب شرق اليابان

الصحة: الإفراط فى تناول الدهون الحيوانية يسبب سرطان الثدى

الصحة: الإفراط فى تناول الدهون الحيوانية يسبب سرطان الثدى

أحمد ناجي: خطأ وحيد لمحمد الشناوي في مباراة الافتتاح ويستحق 99%

أحمد ناجي: خطأ وحيد لمحمد الشناوي في مباراة الافتتاح ويستحق 99%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة