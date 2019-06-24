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"شعبة القصابين": استقرار أسعار اللحوم في الأسواق مع اقتراب موسم الأضاحي

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:27 م
"شعبة القصابين": استقرار أسعار اللحوم في الأسواق مع اقتراب موسم الأضاحي لحوم -ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم بعض الانخفاض خلال الفترة الماضية وخاصة بعد شهر رمضان وتراوحت أسعار كيلو اللحوم الكندوز وهي الأكثر تداولا ما بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو بحسب المنطقة والمحافظة وتستمر تلك الأسعار بالرغم من الاقتراب من موسم الأضاحي. 
 
وأكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين لاتحاد الغرف التجارية أن أسعار اللحوم الكندوز المتداولة في الأسواق تراوحت ما بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو فيما تراوح سعر كيلو اللحوم الضاني بين 130 إلى 150 للكيلو، فيما وصل سعر الجاموس الكبير لـ 90 جنيها للكيلو حتى 100 جنيه وهى نفس أسعار كيلو اللحوم الجملي، وأرجع ذلك إلي تراجع حركة الشراء في الأسواق، إضافة إلى انتشار المجمعات الاستهلاكية والتي تبيع كيلو اللحوم السوداني بأسعار 85 جنيها للكيلو، مضيفا أن موسم عيد الأضحى لن يشهد تغييرا كبيرا في الأسعار بالنسبة للحوم الكندوز حيث إن معظم زيادة الأسعار يكون في الغالب في اللحوم الضاني نظرا للاقبال عليها. 

اسعار اللحوم

القصابين

الجزارين

أخبار الاقتصاد

اسعار اللحمة

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