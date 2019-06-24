شاهد.. اللقطات الأولى من مطار أبها بعد الاستهداف الحوثى المدعوم من إيران

كتب محمد تهامى زكى

عرضت قناة الإخبارية السعودية، مقطع فيديو يظهر آثار القصف الصاروخى الذى تعرض لها مطار أبها السعودى على يد جماعة الحوثى الإرهابية.

وكان العقيد الركن تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"، أنه عند الساعة (21:10) بالتوقيت المحلى للملكة من مساء الأحد، وقع هجوم إرهابى من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولى، الذى يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.