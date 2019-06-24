سلطنة عمان وكندا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي بن عبد الله مع الممثل الخاص لرئيس الوزراء الكندي جون شاريه، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بمختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - آخر التطورات في عدد من القضايا الإقليمية، مؤكدين أهمية الحوار والتعاون في إيجاد الحلول الدبلوماسية لمختلف القضايا، ودعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وتطوير هذه العلاقات بما يرقى إلى مستوى تطلعات البلدين.