سقوط 3 متهمين بحوزتهم 1050 قرص مخدر فى الإسماعيلية

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد عاصم، مدير إدارة تأمين الطرق

يفيد بقيام المقدم إسلام العربى، رئيس مباحث تأمين الطرق ومعاونة النقيب عادل الرفاعى معاون مباحث تأمين الطرق أثناء تفقدهم الحالة الأمنية على طريق الإسماعيلية القاهرة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بضبط كلا من المتهم "صلاح.م.ص"15 عاما عاطل مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد والمتهم "إبراهيم. ال.س"20 عام عاطل مقيم الضبعية دائرة مركز الإسماعيلية والمتهم " محمد.ع.م"34 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد حال استقلالهم دراجة بخارية "تروسيكل" وبحوزتهم 1050 قرصا من الكبتاجون المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواه ".