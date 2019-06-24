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سقوط تشكيل عصابى استولى على 200 طن بترول خام من خط أنابيب رئيسى

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:06 م
سقوط تشكيل عصابى استولى على 200 طن بترول خام من خط أنابيب رئيسى التشكيل العصابى عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الأجهزة الأمنية، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب، استولوا على حوالى 200 طن بترول خام.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، قيام 10عناصر إجرامية، سبق اتهامهم فى العديد من القضايا "سرقة- تبديد- تموين- سلاح أبيض- مخدرات- بلطجة- سلاح نارى" ومحكوم على أحدهم بالحبس سنتين فى قضية سلاح نارى، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية.

وكشفت التحريات عن قيام التشكيل بسرقة المواد البترولية من خط البترول الخام القادم من ميناء الحمراء بمطروح إلى محطة كرير بالإسكندرية التابع لشركة أنابيب البترول، عن طريق إحداث ثقوب وتثبيت محابس به، ونقل المواد البترولية، باستخدام سيارة مجهزة بفنطاس.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 8 حوادث سرقة مواد بترولية وبلغت الكمية المستولى عليها حوالى 200 طن بترول خام، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة، و2 هيلتى،  ومولد كهربائى، ماكينة لحام، إسطوانة بوتاجاز، صاروخ، خراطيم سحب، كمية من المحابس.

وأضافوا بقيامهم بتصريف المواد البترولية المستولى عليها لعملائهم "مالكى مصانع الطوب بدائرة مركز العياط بالجيزة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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بنزين

سرقة غاز

الدعم

خط بترول

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