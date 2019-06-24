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سقوط أمينى عهدة بحوزتهم 680 عبوة منتجات غذائية مجهولة فى باب الشعرية

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:52 ص
سقوط أمينى عهدة بحوزتهم 680 عبوة منتجات غذائية مجهولة فى باب الشعرية سلع فاسدة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، على أمينى عهدة بحوزتهم 680 عبوة زبد وكاتشب مجهول المصدر قبل بيعهم للمواطنين بباب الشعرية، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتمكنت مباحث تموين القاهرة، برئاسة العميد محمد رجائي مدير المباحث ،من ضبط 2 من أمناء عهد المجمعات الإستهلاكية، بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية قدرها (680) عبوة (زبد- مسطرده- مايونيز- كاتشب- منظفات صناعية) غير صالحة للاستهلاك والاستخدام الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها فى أشهر يوليو 2018، يناير وفبراير 2019 تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.


مباحث التموين

سلع غذائية فاسدة

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سلع مجهولة المصدر

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