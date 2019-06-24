سقوط أمينى عهدة بحوزتهم 680 عبوة منتجات غذائية مجهولة فى باب الشعرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، على أمينى عهدة بحوزتهم 680 عبوة زبد وكاتشب مجهول المصدر قبل بيعهم للمواطنين بباب الشعرية، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث تموين القاهرة، برئاسة العميد محمد رجائي مدير المباحث ،من ضبط 2 من أمناء عهد المجمعات الإستهلاكية، بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية قدرها (680) عبوة (زبد- مسطرده- مايونيز- كاتشب- منظفات صناعية) غير صالحة للاستهلاك والاستخدام الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها فى أشهر يوليو 2018، يناير وفبراير 2019 تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.