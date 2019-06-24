سعر الدولار اليوم الاثنين 24-6-2019 وتباين العملة الأمريكية بالبنوك المصرية

كتبت- هبة حسام

تباين سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 24-6-2019، أمام الجنيه المصرى فى تعاملات البنوك المصرفية، حيث ارتفع سعر العملة الأمريكية فى عدد من البنوك خاصة على مستوى سعر الشراء لها، بينما استقرت فى بنوك أخرى عند سعر ختام تعاملات أمس.

ومقارنة بختام تعاملات الأمس، جاء سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، الآن، 16.65 جنيه للشراء، و 16.75 جنيه للبيع، وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى وفقا لآخر تحديثاتها، جاء السعر، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.62 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.64 جنيه للشراء

16.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع