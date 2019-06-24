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سروجى سيارات يمزق جسد صاحب محل بسبب معاكسة فتاة بالقليوبية

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:24 م
سروجى سيارات يمزق جسد صاحب محل بسبب معاكسة فتاة بالقليوبية متهم - صورة أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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مزق سروجى سيارات جسد صاحب محل بسبب قيام الأول بمعاكسة عاملة كانت بصحبة الثانى فنشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة الخصوص من الأهالى، بحدوث مشاجرة ووجود مصابان داخل محطة وقود مصر للبترول الكائنة بطريق الشركات ترعة الإسماعيلية دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم بالفحص تبين حدوثها بين طرف أول ر ل ا 32 عاما صاحب محل مصاب وتم نقله لمستشفى المطرية وحجزه لتلقى العلاج، طرف ثان م ن 22عاما سروجى سيارات مصاب.

بإجراء التحريات تبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفان حال تواجدهما داخل محطة وقود، على أثر قيام الثانى بمعاكسة ح خ ا 30عاما عاملة بمحل ملابس " رفقة الأول" تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بالتعدى على الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثاً اصابته.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عباره عن "مطواه"، التحفظ عليه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13454 جنح قسم الخصوص لسنة 2019م.


القلوبية

مدير امن القليوبية

الخصوص

مشاجرة

اللواء رضا طبلية

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