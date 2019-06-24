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زلزال قوته 7.5 درجة يضرب تيمور الشرقية وأستراليا ولا خوف من تسونامى

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:01 م
زلزال قوته 7.5 درجة يضرب تيمور الشرقية وأستراليا ولا خوف من تسونامى ريختر
رويترز

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ضرب زلزال عنيف وعميق بلغت قوته 7.5 درجة سواحل تيمور الشرقية وإندونيسيا اليوم الاثنين (24 يونيو ) وامتد تأثيره حتى استراليا لكن السلطات قالت إنها لا تنوي إطلاق تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي).
 
وقال شاهد من رويترز إن الاهتزاز القوي أدى لانطلاق صفارات الإنذار في ديلي عاصمة تيمور الشرقية مما دفع الناس إلى مغادرة منازلهم لكن لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات أو وفيات.
 
وقع الزلزال في بحر باندا في إندونيسيا وظهر تأثيره بامتداد شمال أستراليا.
 
وفي داروين الواقعة على بعد نحو 700 كيلومتر من مركز الزلزال جاء الزلزال في وقت تناول الغداء وآثر الموظفون السلامة بالخروج من المباني. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.
 
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي سجلت قوته في بداية الأمر 7.2 درجة كان على عمق 220 كيلومترا. وقال مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي ومقره هاواي إنه بسبب عمق الزلزال لم يصدر تحذير من خطر وقوع تسونامي.

ريختر

زلزال

استراليا

تيمور الشرقية

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