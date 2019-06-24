روسيا: شركات أوروبا تأثرت سلبا بالعقوبات المتبادلة بين موسكو والاتحاد الأوروبي

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قال نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، إن عددا من ممثلى الشركات الأوروبية أكدوا تأثر مصالحهم بالسلب نتيجة العقوبات المتبادلة بين روسيا والاتحاد الأوروبى.

وقال جروشكو - فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية معلقا على تصريحات المفوضة العليا للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، التي قالت إن مجمع الصناعات الزراعية بالاتحاد الأوروبي تعافى من العقوبات الروسية المضادة - إن "القيادة الروسية تجتمع بشكل منتظم مع ممثلي الشركات الأوروبية، الذين أشاروا إلى أن العقوبات بين روسيا والاتحاد الأوروبي لها تأثير سلبي على مصالحهم".

وأضاف "على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، أعلن رئيس وزراء إحدى أكبر الولايات الفيدرالية في ألمانيا عن الحاجة إلى رفع العقوبات الأوروبية ضد روسيا بشكل أسرع. ووفقا لبياناتهم، فقد انخفضت أرقام صادرات الأراضي الشرقية فقط بعد القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة 60%".

وأضاف جروشكو: "لقد ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أيام، أن حجم خسائر الاتحاد الأوروبي نتيجة للقيود المفروضة بلغ 240 مليار دولار أمريكي".

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت ردا على هذه العقوبات، بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.

وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.