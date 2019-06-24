روسيا تخطط لانتاج أكثر من 200 مروحية فى 2019

أعلن المدير العام لشركة "المروحيات الروسية" أندريه بوجينسكى أن الشركة تخطط لتصنيع 200 طائرة مروحية خلال عام 2019، سيتم تصدير 60 طائرة منها.
وقال بوجينسكى - فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية - : " إنه كان من المخطط أن تقوم الشركة بتصنيع 250 مروحية خلال عام 2019 .. إلا أنه تم تخفيض العدد إلى 200 طائرة بسبب أن خدمة الإسعاف الطائر قلصت خطتها لشراء المروحيات إلى النصف تقريبا ، مما أثر على إجمالى مبيعات الطائرات فى مجال الاستخدام المدنى، أما بخصوص إمدادات التقنيات العسكرية - للسوق المحلية وللخارجية - فقد تم تسديد ثمن جميع العقود، ونحن نخطط لتنفيذها".
روسيا تخطط لانتاج أكثر من 200 مروحية فى 2019الإثنين، 24 يونيو 2019 12:04 م
مروحية
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أعلن المدير العام لشركة "المروحيات الروسية" أندريه بوجينسكى أن الشركة تخطط لتصنيع 200 طائرة مروحية خلال عام 2019، سيتم تصدير 60 طائرة منها.
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