رئيس مركز الفرافرة يناقش مقترحات المجلس التطوعى لتحسين الخدمات

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

عقد اللواء محمد الفحام رئيس مدينة الفرافرة اجتماع ضم فيه مسئولى بعض المصالح، بالإضافة إلى أعضاء المجلس التطوعى بوجود بعض من ممثلى الشباب بالفرافرة ناقش فيه افكار الشباب وتطلعاتهم للنهوض بمدينة الفرافرة.

وناقش الفحام عدد من الأفكار قيد التنفيد تضمنت تنفيذ معسكر خدمة عامة لنظافة وتزيين عدد من شوارع المدينة ووضع صناديق قمامة كبير فى تلك المواقع التى سيتم تنظيفها وتنفيذ ميدان عند شاشة العرض الجديدة وتجميل ميدان النافورة بجوار محطة البترول القديمة.

وجرى مناقشة اقتراح الباكيات لتجميلها على أسفلت قشنا و تنفيذ منتزهات بها اكشاك خدمات وألعاب اطفال وعمل حملات توعية للمواطنين للحفاظ على النظافة العامة وإظهار الواحة بالشكل الحضارى وتعميم لمض الليد على باقى الاسفلتات الهامة فى الفرافره.

ومن جانب آخر،أكد المهندس عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، بمحافظة الوادى الجديد، أن هناك إجراءات صارمة ورادعة لكل من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة ومقدرات الشعب، حيث يجرى التعامل بكل حسم وقوة مع كل متعد على الأراضى الزراعية أو أراضى البناء.

وقال عباس، إنه جرى بالتنسيق مع قسم شرطة بلاط إزالة مبنى غرب الوحدة المحلية لمدينة بلاط مساحته مائة وعشرين مترًا مربعًا تنفيذًا لقرار الإزالة رقم 60 لعام 2019 الصادرة من الوحدة الملحية للمركز.

ولفت إلى استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.