رئيس بعثة صندوق النقد: نأمل أن يقر برلمان لبنان ميزانية 2019 فى أقرب وقت

رويترز

قالت بعثة صندوق النقد الدولى لـ"لبنان" إنها تأمل بأن يقر برلمان البلاد موازنة 2019 فى أقرب وقت ممكن، حسبما ذكرت وزارة المالية اللبنانية فى بيان.

وقال بيان وزارة المالية إن رئيس بعثة صندوق النقد كريس جارفيس تمنى "أن يقر مجلس النواب الموازنة بأقرب وقت ممكن، والتى جرى العمل فيها لخفض العجز إلى 7.6 %، مما سيساعد على تحرير الأموال التى يحتاجها لبنان من مؤتمر سيدر."

وتعهد المانحون من الدول والمؤسسات بتمويل لبنان بنحو 11 مليار دولار خلال مؤتمر سيدر الذى عقد فى باريس العام الماضي، شريطة أن تشرع البلاد فى تنفيذ إصلاحات طال تأجيلها.