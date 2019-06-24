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رئيس الوزراء يصل برلين للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:00 م
رئيس الوزراء يصل برلين للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
رسالة برلين - هند مختار

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هند-مختار
 
وصل الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل ، لبرلين ، للمشاركة فى المنتدى الإقتصادى العربى الألمانى الذى ستبدأ فعالياته غدا، وذلك فى إطار زيارته لألمانيا والتى بدأها أمس الأحد بزيارته لمدينة شتوتجارت الألمانية .

وتأتى أهمية مشاركة مصر في المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.

وكان رئيس الوزراء قد زار خلال تواجده بمدينة شتوتجارت الألمانية كلا من شركتى مرسيدس وبوش وشهد توقيع مذكرات تفاهم مع الشركتين الأولى مع شركة بوش لإنشاء أول مجمع صناعى للشركة بالعاشر من رمضان والثانى مع شركة مرسيدس لإستئناف عملها فى مصر.


بوش

مرسيدس

مصر والمانيا

مصطفى مدبولى

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