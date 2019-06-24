رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع مرسيدس لإنشاء مركز هندسى فى منطقة قناة السويس

رسالة شتوتجارت- هند مختار





شهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء خلال تواجده بألمانيا ، توقيع إتفاقية تعاون مع شركة مرسيدس بينز ، لعودة الشركة للتجميع والتصنيع فى مصر.

وتتضمن الإتفاقية إنشاء مركز هندسى لشركة مرسيدس فى منطقة قناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات المرسيدس فى المنطقة بالكامل .