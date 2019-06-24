الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع مرسيدس لإنشاء مركز هندسى فى منطقة قناة السويس الإثنين، 24 يونيو 2019 01:22 م الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رسالة شتوتجارت- هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء خلال تواجده بألمانيا ، توقيع إتفاقية تعاون مع شركة مرسيدس بينز ، لعودة الشركة للتجميع والتصنيع فى مصر. وتتضمن الإتفاقية إنشاء مركز هندسى لشركة مرسيدس فى منطقة قناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات المرسيدس فى المنطقة بالكامل . مرسيدس المانيا ومصر مصطفى مدبولى اخبار مصر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة صور.. رئيس الوزراء يجرب أول سيارة كهربائية لشركة مرسيدس فى ألمانيا الإثنين، 24 يونيو 2019 01:05 م فيديو وصور .. جهود الرئيس لجذب الاستثمارات تُكلل بالنجاح.. رئيس الوزراء يشهد من ألمانيا توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع بوش الألمانى للأدوات المنزلية بالعاشر من رمضان.. مدبولى: المصنع يسهم فى توفير فرص عمل الإثنين، 24 يونيو 2019 12:21 م رئيس الوزراء يزور شركة مرسيدس فى ألمانيا الإثنين، 24 يونيو 2019 12:20 م مدبولى من ألمانيا: شركة بوش تأكدت من عزم مصر تذليل العقبات أمام المستثمرين الإثنين، 24 يونيو 2019 11:33 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019 شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج" بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة المزيد من Trending Plus
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