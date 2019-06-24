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رئيس الوزراء يزور شركة مرسيدس فى ألمانيا

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:20 م
رئيس الوزراء يزور شركة مرسيدس فى ألمانيا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رسالة شتوتجارت- هند مختار

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زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل على هامش زيارته لألمانيا، للمشاركة فى المنتدى الإقتصادى العربى - الألمانى شركة مرسيدس والمصانع التابعة لها، حيث استمع رئيس الوزراء لشرح حول الشركة وعملها . 
 
تأتى أهمية مشاركة مصر فى المنتدى الإقتصادى العربى - الألمانى هذا العام، كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربى والألمانى، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون، وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.
 
 

شتوتجارت

مرسيدس

المنتدى العربى الالمانى

مصطفى مدبولى

مصر والمانيا

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