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رئيس المحاكم الإداريه والتأديبية يتفقد محاكم مجلس الدولة بطنطا

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:19 م
رئيس المحاكم الإداريه والتأديبية يتفقد محاكم مجلس الدولة بطنطا مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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تفقد المستشار يحى خضرى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضو المجلس الخاص ورئيس شئون المحاكم الإداريه والتأديبه ، سير العمل بمجمع محاكم مجلس الدولة بطنطا ، وذلك عقب الانتهاء من افتتاح المبنى الجديد للمجلس بمحافظة كفر الشيخ .
 
وكان المستشار يحى خضرى توجهه منذ أسابيع قليله لمجمع محاكم مجلس الدولة بالاسكنريه لمتابعة سير العمل بالمحاكم ورصد أية معوقات تقابل المتقاضين وحث القضاه والموظفين على تذليل كافة العقبات التى قد تواجههم وذلك فى إطار الخطة الموضوعة لمتابعة انتظام العمل بجميع فروع محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية.
 
 

مجلس الدولة

مبني محلس الدولة

افتتاح مقر جديد

القضاء الادارى

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