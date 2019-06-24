رئيس الصادرات والواردات يتدخل لحل مشكلة تكدس بضائع بـ2 مليون دولار

كتب عبد الحليم سالم

أكد اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة ما تزال تعانى من بعض المشكلات لحين اكتمالها بصورة تامة.

وأشار خلال ندوة عقدتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين بحضور حسن حجازي رئيس اللجنة ولفيف من الأعضاء، إننا كهيئة نسعى لتذليل كافة تلك العقبات أمام الشركات.

واستمع جابر لعدد من مشكلات الشركات ووعد بحلها فورا منها شركة لديها شحنات إلكترونية، بنحو 2 مليون دولار مكدسة منذ شهرين فى أحد الموانئ، لافتا أن مكتبه مفتوح للجميع.

وقال جابر إنه سيتم دراسة فتح أكثر من فرع للبنوك، بدلا من فرع واحد خاصة فيما يتعلق بالدفع الألكترونى منعا للتكدس .

وبدوره أكد حسن حجازى رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية أنه على الشركات التحرك السريع لحل مشاكلها من خلال التواصل مع اللجنة وليس الانتظار، موضحا أن اللجنة تتواصل مباشرة مع المسئولين لحلها بشكل مباشر .

وقال إن وجود بنك واحد فى المنظومة الجديدة خطأ فنيا ولابد من وجود بنوك متعددة كنوع من المساواة .