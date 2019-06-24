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رئيس الصادرات والواردات: العمل بالمطار يتم إلكترونيا ويدويا لحل المشكلات

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:53 م
رئيس الصادرات والواردات: العمل بالمطار يتم إلكترونيا ويدويا لحل المشكلات اللواء اسماعيل جابر وحسن حجازى خلال الندوة
كتب عبد الحليم سالم

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أكد اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه فيما يتعلق بالمواصفات الخاصة بالمواد التى يتم استيرادها فتختص بها هيئة المواصفات والجودة وتقوم بإعلانها ونشرها على موقعها الالكترونى، ونحن ننشرها كرقم للتسهيل على المستوردين.
 
وأشار خلال ندوة عقدتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين بحضور حسن حجازي رئيس اللجنة ولفيف من الأعضاء، أنه على المستوردين معرفة المواصفات الخاصة بما سيتم استيراده قبل تنفيذ العملية ثم الوقوع فى مشكلات فى الجمارك .
 
وردا على استفسارات بعض المشاركين فى الندوة قال جابر إنه يتم العمل بمطار القاهرة من خلال السيستم الألكترونى وفى نفس الوقت العمل يدويا للطلبات التى يتم تقديمها بصورة يدوية، وهذا جهد كبير للغاية نقوم به لتذليل كافة العقبات يعنى "إحنا شغالين بروحين فى المطار ومش مكفيين".

الصادرات والواردات

اسماعيل حابر

حسن حجازي

التصدير والاستيراد

بضائع إلكترونية

مطار القاهرة

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