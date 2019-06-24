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رئيس الجامعة ومدير أمن الاسماعيلية يستخرجان بطاقة دخول مباريات المجموعة السادسة

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:22 م
رئيس الجامعة ومدير أمن الاسماعيلية يستخرجان بطاقة دخول مباريات المجموعة السادسة اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية -صبرى غانم

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حرص الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، استخراج بطاقة دخول مباريات المجموعة السادسة للبطولة الأفريقية لكرة القدم، باستاد الإسماعيلية من داخل مركز إصدار التصاريح.
 
وكان محمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية، قد استقبل رئيس جامعة قناة السويس، ومدير الأمن بمركز إصدار التصاريح الخاصة بدخول "الاستاد"، وقام "شيحة"، بإنهاء الإجراءات وسط ترحيب من القياداتين الأمنية والعلمية اللذان أبديا استعدادهما تقديم كافة سبل الدعم للعمل على إنجاح العرس القارى فى نسخته الجديدة التي تستضيفها مصر.

 


رئيس جامعة قناة السويس

مدير أمن الإسماعيلية

مباريات المجموعة السادسة

كاس الامم الافريقيه

استاد الاسماعيليه

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