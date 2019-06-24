رئيس الجامعة ومدير أمن الاسماعيلية يستخرجان بطاقة دخول مباريات المجموعة السادسة

وكان محمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية، قد استقبل رئيس جامعة قناة السويس، ومدير الأمن بمركز إصدار التصاريح الخاصة بدخول "الاستاد"، وقام "شيحة"، بإنهاء الإجراءات وسط ترحيب من القياداتين الأمنية والعلمية اللذان أبديا استعدادهما تقديم كافة سبل الدعم للعمل على إنجاح العرس القارى فى نسخته الجديدة التي تستضيفها مصر.