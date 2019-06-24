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رئيس البرلمان الليبى: المؤسسة العسكرية بقيادة حفتر منضبطة وشرعية وقانونية

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:51 م
رئيس البرلمان الليبى: المؤسسة العسكرية بقيادة حفتر منضبطة وشرعية وقانونية رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح
كتب : أحمد جمعة

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التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، اليوم الاثنين، المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا غسان سلامة، في مدينة القبة شرقي البلاد.

وقال عبد الحميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي في تصريحات صحفية، إن المستشار عقيلة صالح أكد خلال لقائه بالمبعوث الأممي على شرعية مجلس النواب كجسم شرعي وحيد، لافتا إلى أن مرحلة ما بعد تحرير طرابلس ستتم وفقا للإعلان الدستوري وذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة مكونات الشعب الليبي.

وبحسب الصافي، أكد المستشار عقيلة صالح على أن مجلس النواب الليبي قبل انتهاء مدته القانونية عدل الإعلان الدستوري بحيث يسلم السلطة لجسم آخر منتخب وفق الإعلان الدستوري وبطريقة قانونية.

وأكد رئيس مجلس النواب على أن الجيش الليبي يقوم بعملية إرساء الأمن والاستقرار في البلاد بعد انتشار المليشيات وفوضى السلاح، لافتا إلى أن معركة تحرير طرابلس تأتي بعد تحرير بنغازي ودرنة والحقول النفطية، وذلك لتخليص الشعب الليبي من الإبتزاز الذي تقوم به المليشيات المسلحة في ليبيا.

وتطرق المستشار عقيلة صالح إلى مرحلة ما بعد تحرير طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة، لافتا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل بأريحية وبعيدا عن أي سلاح خارج عن سلطة الدولة، مشددا على أن المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر منضبطة وشرعية وقانونية ودستورية ونالت ثقتها من مجلس النواب الليبي.

من جانبه أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة على أن مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح هو الجسم الشرعي الوحيد، مؤكدا أن ما يجري في طرابلس لا يعدو كونه اجتماعات عادية.ووعد سلامة بأن تدعم إحاطته المقبلة شرعية مجلس النواب الليبي والمؤسسة العسكرية.


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اليوم السابع بلس

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