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رئاسة مركز الخارجة تحرر 20 محضر لمستخدمى مياه شرب فى أغراض الزراعة

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:28 م
رئاسة مركز الخارجة تحرر 20 محضر لمستخدمى مياه شرب فى أغراض الزراعة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد – ماهر ابو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن تحرير 20 مخالفة إهدار لمياه الشرب واستخدامها في أغراض الزراعة، علي مدار العشرة أيام الماضية، وذلك ضمن خطة رئاسة المركز للسيطرة على ظاهرة إهدار مياه الشرب واستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها. .

 

وقال المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز ومدينة الخارجة إن معظم المخالفات جري ضبطها في مناطق أرض السلام والنور والمهندسين بالمدينة، كما أن رئاسة المركز توجه إنذارات بسداد الغرامات التى جري إقرارها على مخالفة إهدار مياه الشرب، وفى حال عدم استجابة المخالف يجري تحرير المحضر ضده، واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، مؤكدًا أن هناك استجابة كبيرة من المواطنين بإنهاء المخالفة، والالتزام بالحفاظ على مياه الشرب من الإهدار.

 

ولفت الطماوي الي،تشكيل لجان اعتبارًا من يوم 8 يونيو الجاري، من المركز للمرور على المنازل والوحدات السكنية، لوقف اشتراك مياه الشرب وقطعها عن المخالفين للقانون فى استخدام مياه الشرب النقية، فى غير أغراضها، وخاصة فى أغراض الزراعة

 

أوضح، أن اللجان تتولي تمشيط جميع الأحياء السكنية فى المدنية، خاصة مناطق الامتداد العمراني والتقسيمات السكنية الجديدة، خاصة في مناطق "أرض السلام – أرض المعلمين – النور – المهندسين"،وجميع الأحياء السكنية، والتى تشهد معدلات زائدة فى استهلاك المياه بسبب استهلاكها فى غرض الزراعة، هو ما يخالف فى الأصل القانون وبنود التعاقد لتخصيص أراضى للإسكان وبناء منازل.

 

أفاد الطماوي، أنه ليس من المقبول والعدل فى ظل ضح مياه الشرب لمدة 24 ساعة بالمدينة، وهناك مناطق تشهد انخفاض فى كميات المياه التى يجرى ضخها لها بسبب وجود مواطن آخر، فتح حنفية مياه الشرب لرى وزراعة قطعة أرض مخصصة له للإسكان، من الصباح وحتى المساء، بينما هناك مواطنين لا تصل لهم المياه فى الطوابق العليا بالمناطق السكنية ويضطرون لاستخدام محركات رفع مياه مما يحملهم عبء استهلاك كهرباء إضافية لوصول المياه النقية لهم، وهناك آخرون يرون أراضيهم داخل منازلهم وبيوتهم طوال اليوم بمياه نقية

 

وكانت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بدأت تحرير محاضر لعدد من المخالفين من سكان المدينة، لاستغلال مياه الشرب فى أغراض الزراعة اعتبارا من أبريل 2018 وتوقفت فى نهاية نفس العام وأعلنت عن تشكيل لجان لمراقبة استخدام المياه ووقف اشتراكات المياه عن المخالفين بداية يونيو 2019.

 

كما قد أعلن محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، بداية شهر أبريل 2018، إطلاق حملة مكبرة لتحرير محاضر وغرامات فورية لمستخدمي مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها واستخدامها فى رى الزراعات.

 


الخارجة

مياه الشرب

ترشيد المياه

رئيس مركز الخارجه

مجدي الطماوي

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