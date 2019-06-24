خلال ساعات.. الحكم على مدير إدارة التنظيم بحى السلام بتهمة الرشوة

كتب إيهاب المهندس

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم، الاثنين، بحكمها على مدير إدارة التنظيم بحى السلام بالقاهرة لاتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه من صاحب عقار مقابل إنهاء خدمات.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن محامية، تقدمت لحى السلام أول، بـ 17 طلبا، بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية، وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم، والتقت به على إحدى المقاهي المجاورة للحى، حيث فوجئت به يطلب 63 ألفا و500 جنيه رشوة مقابل توصيل المرافق، وعقب تلقيه الرشوة تمكن رجال الرقابة الإدارية من القبض عليه.