سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 07:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

خلال ساعات.. الحكم على مدير إدارة التنظيم بحى السلام بتهمة الرشوة

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:30 ص
خلال ساعات.. الحكم على مدير إدارة التنظيم بحى السلام بتهمة الرشوة رشوة_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم، الاثنين، بحكمها على مدير إدارة التنظيم بحى السلام بالقاهرة لاتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه من صاحب عقار مقابل إنهاء خدمات.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن محامية، تقدمت لحى السلام أول، بـ 17 طلبا، بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية، وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم، والتقت به على إحدى المقاهي المجاورة للحى، حيث فوجئت به يطلب 63 ألفا و500 جنيه رشوة مقابل توصيل المرافق، وعقب تلقيه الرشوة تمكن رجال الرقابة الإدارية من القبض عليه.

 

 


حى السلام

رشوة حى السلام

المستشار على الهوارى

جنايات القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى

اليوم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى

أمم أفريقيا 2019.. تونس ضد أنجولا فى لقاء خارج التوقعات

أمم أفريقيا 2019.. تونس ضد أنجولا فى لقاء خارج التوقعات

صور.. كندا تكتسح كوبا 7- 0 وتتأهل لدور الثمانية لبطولة الكأس الذهبية

صور.. كندا تكتسح كوبا 7- 0 وتتأهل لدور الثمانية لبطولة الكأس الذهبية

نتيجة مباراة الجزائر اليوم.. السنغال وأسود الصحراء الأقرب للصدارة

نتيجة مباراة الجزائر اليوم.. السنغال وأسود الصحراء الأقرب للصدارة

شاهد.. اللقطات الأولى من مطار أبها بعد الاستهداف الحوثى المدعوم من إيران

شاهد.. اللقطات الأولى من مطار أبها بعد الاستهداف الحوثى المدعوم من إيران

ممكن تكون الظروف ظالماها.. العلماء يتوصلون لحل لغز "مثلث برامودا"

ممكن تكون الظروف ظالماها.. العلماء يتوصلون لحل لغز "مثلث برامودا"

خلى بالك من نفسيته.. علامات بتقولك طفلك عنده اكتئاب

خلى بالك من نفسيته.. علامات بتقولك طفلك عنده اكتئاب

مطالبات بموقف دولى حاسم لمعاقبة تركيا وقطر على دعمهما للإرهاب

مطالبات بموقف دولى حاسم لمعاقبة تركيا وقطر على دعمهما للإرهاب

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على مواعيد أفواج معسكر مطروح 2019

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على مواعيد أفواج معسكر مطروح 2019

أردوغان الانتهازى.. لماذا سعى "القرد العثمانلى" لاستغلال "حالة وفاة طبيعية"؟.. "خليفة المسلمين" يغطى على انتكاساته وأزماته الداخلية بزيادة وتيرة "نباحه" ضد مصر.. ومراقبون: "فج" فى دعمه الصريح للإرهاب

أردوغان الانتهازى.. لماذا سعى "القرد العثمانلى" لاستغلال "حالة وفاة طبيعية"؟.. "خليفة المسلمين" يغطى على انتكاساته وأزماته الداخلية بزيادة وتيرة "نباحه" ضد مصر.. ومراقبون: "فج" فى دعمه الصريح للإرهاب

المقاولون العرب يكشف موقف طاهر من عروض الأهلي والزمالك

المقاولون العرب يكشف موقف طاهر من عروض الأهلي والزمالك

في عيد ميلاده 32.."سوبر كورة" يرصد بالصور أبرز 10 محطات فى حياة البرغوث

في عيد ميلاده 32.."سوبر كورة" يرصد بالصور أبرز 10 محطات فى حياة البرغوث

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة