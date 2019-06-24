خبير فلسطينى: 503 مستوطنات فى الضفة والقدس تضم أكثر من مليون إسرائيلى

رام الله (أ ش أ)

قال الخبير الفلسطينى فى القانون الدولى حنا عيسى إن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن مجموع المستوطنات فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بلغت 503 مستوطنات ( 474 مستوطنة فى الضفة الغربية، و29 مستوطنة فى القدس المحتلة).

وأوضح حنا فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن عدد المستوطنين فى هذه المستوطنات يزيد عن مليون مستوطن، مشيرا إلى أن "حركة السلام" فى إسرائيل تقول إن التوسع فى مستوطنات الضفة الغربية يجرى بمعدل أعلى من معدل نمو السكان فى إسرائيل".

وأضاف "بناء الجدار العازل الذى يبلغ مساحته 725كم ويمتد من غور الأردن شمالا حتى جبال الخليل جنوبا، ويمر بعمق 140 كم فى مستوطنات الضفة الغربية، يبتلع نحو 20% من مساحة الضفة الغربية البالغة بالأصل 5844كم2، وان الطرق الالتفافية التى ضمتها إسرائيل فى هذه المناطق تبلغ 800كم2".

وتساءل عيسى "كيف يمكن الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لسنة 1967 وبتعداد سكانى فلسطينى خمسة ملايين نسمة حاليا والمستوطنات الإسرائيلية تبتلع الأراضي، وتحرم السكان الأصليين من التمتع بحريتهم واقتصادهم وتحجب فى نفس الوقت إمكانية لسيادة حقيقية على الأرض؟".

وتابع: مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلى استيطانها للأراضى الفلسطينية المحتلة يعتبر مخالفا للأعراف والاتفاقيات الدولية خاصة المادة (49) من اتفاقية "جنيف الرابعة" الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949 التى حظرت على دولة الاحتلال نقل مدنييها إلى المناطق المحتلة، والمادة الثامنة الفقرة ب/ 8 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 التى اعتبرت قيام دولة الاحتلال بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضى التى تحتلها من جرائم الحرب.

وطالب بضرورة التحرك دوليا لإجبار إسرائيل التوقف عن مواصلة سياساتها الاستيطانية، وتحديها للإرادة الدولية الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار فى المنطقة".

وتشير الاحصائيات الى أن مساحة الأراضى الفلسطينية عبارة عن الضفة الغربية 5844 كم2 بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة 365 كم2، مشيرة إلى أن مساحة الأراضى المقام عليها المستوطنات فى الدولة الفلسطينية عبارة عن، مساحة البناء: 196 كم2، بالإضافة إلى أن مساحة البناء + التوسع المستقبلى : 540 كم2.. كما أن مساحة الاراضى التى تم الاستيلاء عليها وما تزال فارغة حول المستوطنات: 343 كم2.