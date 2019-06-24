سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 11:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

خبير فلسطينى: 503 مستوطنات فى الضفة والقدس تضم أكثر من مليون إسرائيلى

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:33 ص
خبير فلسطينى: 503 مستوطنات فى الضفة والقدس تضم أكثر من مليون إسرائيلى مستوطنات ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الخبير الفلسطينى فى القانون الدولى حنا عيسى إن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن مجموع المستوطنات فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بلغت 503 مستوطنات ( 474 مستوطنة فى الضفة الغربية، و29 مستوطنة فى القدس المحتلة).

وأوضح حنا فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن عدد المستوطنين فى هذه المستوطنات يزيد عن مليون مستوطن، مشيرا إلى أن "حركة السلام" فى إسرائيل تقول إن التوسع فى مستوطنات الضفة الغربية يجرى بمعدل أعلى من معدل نمو السكان فى إسرائيل".

وأضاف "بناء الجدار العازل الذى يبلغ مساحته 725كم ويمتد من غور الأردن شمالا حتى جبال الخليل جنوبا، ويمر بعمق 140 كم فى مستوطنات الضفة الغربية، يبتلع نحو 20% من مساحة الضفة الغربية البالغة بالأصل 5844كم2، وان الطرق الالتفافية التى ضمتها إسرائيل فى هذه المناطق تبلغ 800كم2".

وتساءل عيسى "كيف يمكن الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لسنة 1967 وبتعداد سكانى فلسطينى خمسة ملايين نسمة حاليا والمستوطنات الإسرائيلية تبتلع الأراضي، وتحرم السكان الأصليين من التمتع بحريتهم واقتصادهم وتحجب فى نفس الوقت إمكانية لسيادة حقيقية على الأرض؟".

وتابع: مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلى استيطانها للأراضى الفلسطينية المحتلة يعتبر مخالفا للأعراف والاتفاقيات الدولية خاصة المادة (49) من اتفاقية "جنيف الرابعة" الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949 التى حظرت على دولة الاحتلال نقل مدنييها إلى المناطق المحتلة، والمادة الثامنة الفقرة ب/ 8 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 التى اعتبرت قيام دولة الاحتلال بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضى التى تحتلها من جرائم الحرب.

وطالب بضرورة التحرك دوليا لإجبار إسرائيل التوقف عن مواصلة سياساتها الاستيطانية، وتحديها للإرادة الدولية الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار فى المنطقة".

وتشير الاحصائيات الى أن مساحة الأراضى الفلسطينية عبارة عن الضفة الغربية 5844 كم2 بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة 365 كم2، مشيرة إلى أن مساحة الأراضى المقام عليها المستوطنات فى الدولة الفلسطينية عبارة عن، مساحة البناء: 196 كم2، بالإضافة إلى أن مساحة البناء + التوسع المستقبلى : 540 كم2.. كما أن مساحة الاراضى التى تم الاستيلاء عليها وما تزال فارغة حول المستوطنات: 343 كم2.

 


مستوطنات

الضفه الغربيه

القدس

مستوطنون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاحتلال يعتقل 16 مواطنا بالضفة الغربية ومستوطنون يهاجمون سيارات الفلسطينيين

الأحد، 23 يونيو 2019 11:37 ص

مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على الفلسطينين بالخليل

السبت، 22 يونيو 2019 10:08 م

مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى

الخميس، 20 يونيو 2019 12:55 م

فيديو.. مستوطنون يجرفون الأراضى ويحرقون أشجار الزيتون جنوب نابلس

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:30 م

مستوطنون يقتحمون مبنى أثريا بالخليل بحماية الاحتلال الإسرائيلى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:12 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. وقوات الاحتلال تمنع المصلين

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

علشان متحتاريش.. اعرفى إزاى تختارى لون المانيكير اللى يناسب بشرتك

علشان متحتاريش.. اعرفى إزاى تختارى لون المانيكير اللى يناسب بشرتك

ما تاكلش الرمان وترمى قشره.. يحارب السرطان وهشاشة العظام ويحمى من التجاعيد

ما تاكلش الرمان وترمى قشره.. يحارب السرطان وهشاشة العظام ويحمى من التجاعيد

اليوم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى

اليوم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى

اعرف إزاى تشارك الواى فاى بتاعك بدون ما حد يعرف الباسورد × 5 خطوات

اعرف إزاى تشارك الواى فاى بتاعك بدون ما حد يعرف الباسورد × 5 خطوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة