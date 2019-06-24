خبير: التكنولوجيا ستحل محل الإنسان ببعض الوظائف ولكنها ستوفر أخرى بديلة

كتبت هبة السيد

عقدت منظمة اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " ورشة عمل متخصصة عن استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي شارك فيها عدد من قيادات وزارة الاتصالات أبرزهم الدكتورة عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية بالاضافة لمشاركة اكثر من 70 شركة من اعضاء اتصال فى اطار لقاءاتها الهادفة لدعم استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي.

وقال عاصم وهبي، الأمين العام وعضو مجلس إدارة منظمة اتصال إن اتصال تهدف من تنظيم هذه اللقاءات إلى التوعية بدور التقنيات الحديثة في منظومة التحول الرقمي ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد خاصة بعد أن حقق القطاع نسبة نمو خلال الشهور الماضية تجاوز 15% .

وأوضح أيضا أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى ترتكز على 3 محاور أساسية، منها التعليم والتدريب ثم الاستفادة العملية من حجم البيانات الكثيفة الموجودة فى مصر وإتاحة تلك البيانات للقطاع الخاص كل فى موقعه للاستفادة منها وفقا أهميتها لكل قطاع منفصل.

وأكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بعد أن انتهت من إعدادها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث تسعى مصر لمواكبة التطورات التكنولوجية على الساحة العالمية للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، والتى يعد من ابرز افرازاتها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى ، ويتم تنفيذ الإستراتيجية خلال 3 - 5 سنوات؛ وترتكز على محورين رئيسيين التدريب وبناء القدرات، وإنتاج وتصدير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى أنه خلال السنوات العشر المقبلة ستقوم التكنولوجيا بدور البديل عن العنصر البشري في بعض الوظائف إلا انه على الجانب الآخر ستخلق فرص عمل جديدة في وظائف جديدة خلال السنوات العشر المقبلة لذلك تعمل "اتصال" بالتعاون مع "ايتيدا" على تدريب الكوادر البشرية ورفع مهاراتهم وصقلها خاصة المتعلقة بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات والمرتبطة بمهارات التفكير النقدى والابتكار.

ومن جانبه قال المهندس محمد سعيد رئيس شعبة البرمجيات بمنظمة اتصال إن اتصال باعتبارها أحد الأذرع التنفيذية لـ"ايتيدا" على تعزيز الاستثمارات فى العقول الشابة والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة فى بناء الإنسان المصرى من خلال تنفيذ عدد من المبادرات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الدولية بهدف تأهيل كوادر احترافية للعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تخصصات تكنولوجية مختلفة، ومواكبة التطورات السريعة فى سوق العمل.