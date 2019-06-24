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حى وسط الإسكندرية : 3 منافذ لبيع الصناعات اليدوية بحديقة سعد زغلول

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:22 م
حى وسط الإسكندرية : 3 منافذ لبيع الصناعات اليدوية بحديقة سعد زغلول تطوير حديقة وميدان سعد زغلول
الاسكندرية - جاكلين منير

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أعلن حى وسط الاسكندرية عن استمرار مشروع تطوير حديقة سعد زغلول، وذلك في  إطار متابعة فعاليات حملة "الحب والعطاء" التي أطلقها  الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية لتطوير حديقة وميدان سعد زغلول بالتعاون مع المجتمع المدنى.
 
 
وأشار اللواء سمير صدقي رئيس الحي، أن الأعمال التطويرية تمت بالكامل بالمشاركة المجتمعية ،ومن المخطط تزويد الحديقة ب3 منافذ لبيع منتجات الصناعات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظة الإسكندرية.
 
 
وأوضح أن التطوير تضمن زراعة النجيل الجديد بالقطاع الشرقى من الحديقة بالتزامن مع تسوية التربة ورش الرمال بعد الانتهاء من أعمال الحفر التي تمت أثناء وضع مواسير شبكة الرى الجديدة التي تم استحداثها للمحافظة على الزراعات بالحديقة وتطوير ورفع كفاءة منظومة الرى، وتم تصميمها لتغطى المسطح الأخضر الذى تم احلاله وتجديده بالكامل على مساحة 6400 متر.
 
 
كما تم تركيب قطع الرخام المفقودة بالحديقة بمساحة 40 متر وإعادة تشغيل نافورتى الحديقة، وتزويدهما بطلمبات غاطسة وتغيير سيستم العمل بهما ورفع كفاءتهما.
 
 
كما تم تركيب عدد 75 سلة  قمامة توضع علي أعمدة الإنارة بالحديقة للارتقاء بمستوى النظافة بها، بالاضافة إلى استبدال سلال القمامة المتهالكة بسلال جديدة، وأعمال الحفر الخاصة بشبكة الرى التى تمت بالحفار الخاص بشركة مياه الشرب بالإسكندرية.
 
 
وتم تنظيف وصيانة وإعادة دهان  السور الخارجى للحديقة بطول 350 متر،بالإضافة إلى أعمال  تزيين الحديقة بالإعلام.
 

 


الاسكندرية

حى وسط

حديقة سعد زغلول

حدائق الاسكندرية

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